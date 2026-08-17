De los videojuegos al aire libre: Paraná tuvo su primera competencia de "farmear aura". VIDEO

La tendencia viral de “farmear aura” logró sacar a los adolescentes de las redes sociales y se trasladó al aire libre. Desde hace algunas semanas, algunas competencias en plazas y espacios públicos comenzaron a circular y este fin de semana, el fenómeno llegó a Paraná, donde decenas de jóvenes autoconvocados buscaron al más carismático de la zona.

"Primera batalla de farmear aura en la ciudad. Te esperamos para compartir este momento", rezaba un flyer con fecha y hora que circuló en las plataformas la semana pasada. El lugar elegido como punto de encuentro fue el Puente de los Suspiros, en la Costanera Alta del Parque Urquiza.

La convocatoria tuvo su aceptación, ya que muchos adolescentes llegaron al lugar listos para dar a conocer sus mejores movimientos y llevarse los aplausos. Otros, simplemente se acercaron por curiosidad e incluso, algunos se animaron a crear contenido y hacer entrevistas.

En las redes sociales y el mundo del gaming, la palabra “aura” se utiliza como un sinónimo de carisma, para referirse a alguien con presencia, personalidad y mucho estilo

El aura puede “incrementarse” según la experiencia, las habilidades y las actitudes que una persona o un avatar demuestra. En otras palabras, es como si cada acción pudiera sumar o restar puntos de aura.

El término surgió en el mundo de los videojuegos y luego se trasladó a las redes sociales, hasta llegar prácticamente a la vida real y convertirse en una forma de calificar a cualquier persona que reúna determinadas características.

Los movimientos, la seguridad y las miradas firmes permiten “incrementar el aura” o, como se dice en redes, “farmear aura”. Por eso, en los últimos meses creció entre los adolescentes una tendencia que consiste en enfrentarse cara a cara para demostrar quién tiene más actitud, seguridad y presencia.