Entre Ríos sigue bajo alerta por tormentas y lluvias: una zona estará en nivel naranja

La situación más significativa se presentará durante la mañana de este martes en el norte provincial, donde estará vigente un alerta naranja por tormentas.

Los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador están alcanzados por el nivel naranja durante la mañana. Allí podrían producirse tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves.

Según el informe, los fenómenos también podrían generar ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica. Para ese sector se estiman acumulados de precipitación de entre 30 y 60 milímetros durante todo el período de alerta, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Alerta amarilla para Paraná y otros departamentos

Otra de las zonas alcanzadas por las advertencias comprende los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, donde rige un alerta amarillo por tormentas durante la mañana y la tarde de este martes.

El área será afectada por “lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes”, según se indica en el reporte meteorológico.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. En este caso, se esperan entre 15 y 30 milímetros de lluvia acumulada, aunque los valores podrían ser superiores en forma localizada.

También advierten por lluvias persistentes

Además de las tormentas, distintos sectores entrerrianos están alcanzados por un alerta amarillo por lluvias persistentes, fenómeno que podría dejar acumulados considerablemente superiores.

En las zonas bajo esta advertencia, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en determinados puntos.

Para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el alerta amarillo por lluvias estará vigente durante la tarde de este martes. Las condiciones volverán a complicarse durante el jueves, cuando la advertencia abarcará la mañana y la tarde.

Las alertas volverán durante el jueves

La inestabilidad no finalizará este martes. De acuerdo con el esquema de alertas, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay volverán a estar alcanzados por una advertencia durante la mañana del jueves.

En tanto, para el norte entrerriano se anticipó una jornada con lluvias persistentes durante buena parte del jueves, por lo que permanecerán bajo seguimiento Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El escenario previsto muestra así varios períodos de tiempo adverso durante las próximas jornadas, alternando tormentas potencialmente fuertes con lapsos de lluvias persistentes.

Qué significan los niveles amarillo y naranja

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones.

El nivel naranja, en cambio, advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En Entre Ríos, esta categoría alcanzará durante la mañana de este martes a los cinco departamentos del norte incluidos en la advertencia.

Pronóstico del tiempo para Paraná y la zona

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un martes 18 de agosto marcado por las lluvias, tormentas y temperaturas bajas. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital entrerriana tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de apenas 13 grados durante la jornada.

Se indican tormentas con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, durante la mañana. Los registros térmicos rondarán los 12 grados en las primeras horas y los 10 grados durante la mañana.

El tiempo continuará inestable durante la tarde, cuando se prevén tormentas y una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará los 13 grados, mientras que durante la noche descenderá nuevamente hasta aproximadamente 10 grados y podrían registrarse lluvias. Además, durante buena parte del día se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Miércoles con lluvias y temperaturas bajas

Las condiciones meteorológicas mostrarán una leve modificación el miércoles 19 de agosto, aunque todavía no se espera una mejora definitiva. El SMN pronostica una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 14 grados.

Durante la madrugada, la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%, pero las lluvias podrían regresar desde la mañana. Para el resto de la jornada, el organismo indica probabilidades de entre 10% y 40%, con cielo mayormente cubierto.

De esta manera, Paraná atravesará otra jornada fresca y húmeda. La temperatura se mantendrá alrededor de los 10 y 11 grados durante las primeras horas, mientras que por la tarde podría alcanzar los 14 grados.

El jueves seguirá la inestabilidad

El jueves 20 de agosto volvería a presentarse con lluvias durante buena parte del día. La temperatura mínima será todavía más baja, con apenas 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional estima probabilidades de precipitaciones de entre 40% y 70% tanto durante la mañana como por la tarde y noche. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora hacia las últimas horas del día.

Así, el período de tiempo inestable que afecta a la capital entrerriana se extendería hasta el jueves inclusive. Otro pronóstico meteorológico consultado también anticipa lluvias para este martes y un marcado descenso térmico asociado al ingreso de aire más frío.

Cuándo mejorará el tiempo

El cambio más importante llegaría a partir del viernes 21 de agosto. Para esa jornada, el SMN no pronosticó precipitaciones y anticipó una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que podría llegar a los 19 grados.

El cielo se presentaría parcialmente nublado durante buena parte del viernes. La probabilidad de lluvias será del 0%, lo que marcará una mejora después de varias jornadas consecutivas con condiciones inestables.

El buen tiempo se mantendría durante el fin de semana. Para el sábado 22, se prevé una mínima de 4 grados y una máxima de 13, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Elonce