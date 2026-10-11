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Quiso arrancar su auto, escuchó una explosión y aparecieron las llamas

El siniestro tuvo lugar en la vía pública de Diamante. Policías y Bomberos acudieron en auxilio.
11 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En la mañana de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante, se encontraba realizando recorridas de prevención cuando fueron alertados por personal de la Sala de Comando, sobre un vehículo estacionado en calle Alem y 3 de Febrero, que se estaría incendiando.

La patrulla se constituyó rápidamente en el lugar, corroborando lo manifestado y solicitando la inmediata intervención de Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes se hicieron presente rápidamente.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que acorde a los dichos del propietario -un hombre de 68 años de edad, radicado en la Ciudad Blanca-, al momento de prepararse para salir en su auto Chevrolet Corsa, le dio arranque y escuchó una explosión fuerte en la parte del motor. Allí comenzó el foco ígneo, producto de una falla mecánica.

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