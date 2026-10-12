Hallan arriba de un árbol al delincuente que huyó de una finca rural en Ruta 12

En el atardecer de este domingo, efectivos policiales tomaron conocimiento de un hecho que motivó una rápida y efectiva intervención, pudiendo impedir el perjuicio para el damnificado y logrando poner al acusado a disposición de la justicia.

A la vera de Ruta 12, cercano al conocido establecimiento "Huevo Feliz", un afincado recibió el valioso aviso de un vecino, de que una persona desconocida estaría intentando ingresar a su casa. La vivienda se encontraba sin moradores, ya que el matrimonio había concurrido a la popular Fiesta Aniversario de Aldea María Luisa. Sin embargo, el noble gesto del vecino, propició el rápido regreso de los dueños, teniendo que huir el delincuente.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la policía acudió de inmediato ante el aviso, pudiendo observar que un sujeto corrió campo adentro de un sembrado de trigo. Habiendo avanzado casi 500 metros de distancia, se les pierde de vista.

Comprometidos con el hallazgo, se implementó un operativo en la zona, pudiendo a través del reflectoreo a pie, hallar al sindicado arriba de un árbol. En esas circunstancias fue reducido y puesto a disposición de la Fiscalía en Turno. Se trató de un hombre de 46 años de edad, domiciliado en la capital entrerriana.

Quien pretendió delinquir fue individualizado y la justicia ordenó su traslado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, quedando supeditado en las actuaciones por el supuesto delito de Tentativa de Robo en Flagrancia. Asimismo, se secuestró una moto con la que llegó hasta el domicilio rural que sería blanco del ilícito.