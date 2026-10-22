Pancho y Agustín serán ordenados diáconos este sábado en Crespo

Augustine Langdindome Boruzie (Agustín) - Francis Ernest Boamah (Pancho)

Dos celebraciones marcarán esta semana un momento trascendental en el camino vocacional de Francis Ernest Boamah, conocido como Pancho, y Augustine Langdindome Boruzie, ambos oriundos de Ghana y pertenecientes a la congregación de los Misioneros del Verbo Divino.

En diálogo con Estación Plus Crespo, los jóvenes religiosos compartieron el significado de estos compromisos y convocaron a la comunidad a participar de las celebraciones que tendrán lugar este jueves en Santa Fe y el próximo sábado en Crespo.

Votos perpetuos: un compromiso para toda la vida

La primera celebración se realizará este jueves 22 de octubre, a las 19:00, en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de la ciudad de Santa Fe. Allí, Pancho y Agustín profesarán sus votos perpetuos, una decisión que representa la consagración definitiva a la vida religiosa.

Agustín invitó a quienes deseen acompañarlos a participar de la ceremonia, que tendrá lugar en la capilla. Posteriormente, compartirán una cena fraterna.

Al explicar el significado de este paso, Pancho señaló que los votos perpetuos comprenden tres compromisos fundamentales: pobreza, castidad y obediencia.

“Esos tres votos nos comprometen toda la vida al servicio de Dios”, explicó. Se trata de una decisión que marca la pertenencia definitiva a la vida religiosa y que, en su camino vocacional, se vincula con la preparación para recibir las órdenes sagradas.

La ordenación diaconal será el sábado en Crespo

El segundo acontecimiento tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a las 19:00, en la parroquia San José de Crespo. Durante la celebración eucarística, monseñor Raúl Martín, arzobispo de Paraná, conferirá la ordenación diaconal a ambos religiosos.

Según anticipó Pancho a Estación Plus Crespo, está prevista la participación de sacerdotes de la congregación del Verbo Divino y de sacerdotes diocesanos, además de familiares, amigos y visitantes que llegarán desde distintas provincias. Una vez finalizada la misa, compartirán una comida en el salón parroquial.

La ordenación diaconal constituye un paso fundamental en el camino hacia el sacerdocio. Pancho explicó que los diáconos pueden administrar sacramentos como el bautismo y el matrimonio, acompañar a las personas enfermas, realizar bendiciones y participar en celebraciones de exequias, entre otras funciones pastorales. Sin embargo, todavía no pueden presidir la Eucaristía ni administrar el sacramento de la reconciliación mediante la confesión.

De acuerdo con el itinerario formativo que describió, la ordenación sacerdotal llegará posteriormente, aproximadamente seis meses después del diaconado.

Diez años de formación y el desafío de aprender el idioma

Pancho y Agustín comenzaron su formación religiosa hace aproximadamente diez años, junto a otros compañeros que hoy continúan su camino en diferentes países.

Algunos ya fueron ordenados sacerdotes, mientras que otros siguen atravesando distintas etapas de preparación. La necesidad de aprender nuevos idiomas también influye en los tiempos de formación de quienes son destinados a comunidades de otros países.

Ambos son oriundos de Ghana, un país con una importante diversidad lingüística. Pancho comentó que allí se hablan más de 60 dialectos locales, una realidad que forma parte de su experiencia cultural.

Para Agustín, aprender castellano representa un desafío, aunque también una experiencia enriquecedora. Consideró que se trata de un idioma interesante, pero reconoció que la conjugación de los verbos es uno de los aspectos que más le cuesta dominar.

“Ya me identifico como crespense”

Durante la entrevista, Pancho expresó su alegría por la recepción que encontró en la comunidad local, donde lleva ocho meses.

“Ya me identifico como crespense, me siento muy bien entre ustedes, y eso me llena siempre el corazón de mucha alegría”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que sería una profunda alegría contar con la presencia de los vecinos durante la ordenación diaconal, para compartir un día que definió como muy particular tanto para él como para su compañero.

Agustín, por su parte, pidió especialmente el acompañamiento espiritual de la comunidad. Reconoció que asumir un compromiso definitivo con Dios es una decisión importante y que implica una responsabilidad para toda la vida.

“También pedimos sus oraciones, porque es un tiempo un poco difícil, de poder decir sí firmemente a Dios y definitivamente, porque eso es para toda la vida”, expresó.

Dos invitaciones para acompañar su vocación

La comunidad está invitada a participar de ambas celebraciones:

Jueves 22 de octubre, a las 19:00: profesión de votos perpetuos en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en Santa Fe.

Sábado 24 de octubre, a las 19:00: ordenación diaconal de Pancho y Agustín en la parroquia San José de Crespo, presidida por monseñor Raúl Martín.

Serán dos jornadas significativas para ambos jóvenes y para las comunidades religiosas que los acompañaron durante su formación. En Crespo, la celebración del sábado permitirá compartir de cerca este nuevo paso de dos religiosos que se preparan para continuar su camino hacia el sacerdocio.