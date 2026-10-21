Jorge Soto sufrió una caída y debió abandonar su travesía por los 17 departamentos entrerrianos

El desafío de Jorge Soto de recorrer en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos tuvo que detenerse nuevamente a raíz de un accidente. El ciclista crespense sufrió una caída este miércoles por la tarde, mientras transitaba desde Rosario del Tala en dirección a Galarza, y debió abandonar la travesía.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Soto relató que el accidente ocurrió cuando buscaba detenerse en una garita para descansar y tomar unos mates. Al intentar ingresar a la dársena destinada a ese espacio, no advirtió la presencia de un pequeño cordón de hormigón que sobresalía del pavimento.

“Agarré de refilón con la rueda de la bicicleta, ya prácticamente parando, y me caigo”, explicó. El impacto le provocó un fuerte dolor en la pierna derecha, al punto de impedirle apoyar el pie con normalidad.

Continuó pedaleando pese al dolor

A pesar de la caída, Soto decidió continuar con el recorrido. Sin embargo, el esfuerzo se volvió cada vez más difícil y, después de pedalear aproximadamente 30 kilómetros, llegó a otra garita donde ya no podía bajarse de la bicicleta.

“Esos 30 kilómetros que hice, los hice prácticamente pisando con un solo pie”, contó a Estación Plus Crespo.

A las 18:00, el ciclista se encontraba en Galarza, adonde había llegado con la asistencia de su esposa Alicia, quien fue a buscarlo. Antes de regresar a Crespo, tenía previsto concurrir al hospital para conocer el alcance de la lesión, ya que no podía apoyar la pierna afectada.

La frustración de tener que abandonar otra vez

Durante la entrevista, Soto manifestó su tristeza y frustración por tener que interrumpir nuevamente un desafío que había retomado con la intención de completar el recorrido por los 17 departamentos entrerrianos.

El ciclista aclaró que la caída no estuvo relacionada con el tránsito vehicular, sino con el cordón que no alcanzó a distinguir al ingresar a la dársena. Según describió, tenía un color similar al del hormigón circundante, por lo que no advirtió su presencia.

“Yo me resistía a abandonar. Me resistía a creer que otra vez me esté pasando algo”, expresó con angustia.

Finalmente, resignado ante la imposibilidad de continuar, resumió el momento con una frase que reflejó su estado de ánimo: “Y se acabó, hermano. Se acabó de vuelta”.

Por el momento, no se informó el diagnóstico médico de la lesión. La prioridad de Soto era recibir atención y determinar las consecuencias de la caída que frustró, una vez más, su intento de completar la travesía ciclística por Entre Ríos.