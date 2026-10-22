Quini 6: un crespense y otros dos entrerrianos ganaron más de $31 millones

La suerte estuvo del lado de Entre Ríos en el último sorteo del Quini 6 de este miércoles 21 de octubre. Tres apostadores de la provincia, con jugadas realizadas en Paraná, Crespo y Santa Elena, acertaron los números de la modalidad Siempre Sale y se hicieron acreedores de premios superiores a los $31 millones cada uno.

Según los datos confirmados desde el IAFAS a Elonce, las apuestas ganadoras se realizaron en la agencia Nº 11 de Paraná, la agencia Nº 739 de Crespo y la agencia Nº 1105 de Santa Elena. Los tres entrerrianos estuvieron entre los 12 beneficiados de esta modalidad.

En la modalidad Siempre Sale, los números sorteados fueron 42 - 13 - 21 - 39 - 45 - 43. Hubo 12 apostadores que consiguieron cinco aciertos y cada uno obtuvo un premio superior a los 31 millones de pesos.

De acuerdo con la distribución informada, tres de las apuestas ganadoras correspondieron a Entre Ríos. Los restantes premios se distribuyeron entre Santa Fe, con dos ganadores; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dos; provincia de Buenos Aires, con tres; y Córdoba, con otros dos.

Un apostador ganó más de $4.684 millones en La Revancha

La modalidad La Revancha entregó el premio más importante de la noche. Los números favorecidos fueron 11 - 14 - 33 - 02 - 28 - 01 y hubo un único ganador con seis aciertos.

El apostador realizó su jugada en Córdoba capital y se adjudicó un premio de $4.684.503.196,80.

Por otra parte, en el sorteo Tradicional salieron los números 05 - 39 - 04 - 32 - 44 - 40. No se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo acumulado para el próximo domingo será de $1.100 millones.

Los resultados de La Segunda y el Pozo Extra

En La Segunda del Quini 6, los números sorteados fueron 45 - 42 - 21 - 04 - 20 - 24. Tampoco hubo apostadores que acertaran las seis cifras y el pozo quedó vacante. De esta manera, para el próximo sorteo habrá $1.100 millones en juego en esta modalidad.

En tanto, el Pozo Extra registró 1.285 ganadores, quienes recibirán $145.642,02 cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6, previsto para el domingo 25 de octubre, tendrá un pozo estimado total de $4.000 millones.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.