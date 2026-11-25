Fútbol Femenino: confirmados los ocho mejores equipos
Durante el pasado lunes 23 la Liga de Fútbol de Paraná Campaña disputó los encuentros correspondientes a la primera llave de play off
El torneo “Mujeres de Paraná Campaña” disputó los encuentros correspondientes a los octavos de final del certamen clausura. En los estadios de María Grande, se dieron a conocer los elencos clasificados a los cuartos de final.
Estadio “Conrado Schamle” (Atl. María Grande)
Dep. Tuyango 1-0 Atl. Hasenkamp
Dep. Bovril 1-2 Viale FBC
Academia Crack 4-0 Cañadita
Atl. María Grande 5-0 Independiente FBC
Estadio “Beto Main” (Litoral)
Juv. Unida 6-0 Unión Agrarios
Unión 2-0 Atl. Hernandarias
San Rafael 1-1 Arsenal
Litoral 8-0 Juv. Sarmiento
Cruces de cuartos de final
Litoral - Atl. María Grande
Unión - Juv. Unida
Academia Crack - Viale FBC
Dep. Tuyango - San Rafael
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