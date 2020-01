Federación Agraria se despegó de las protestas realizadas en Paraná por la filial Crespo

La Federación Agraria Entre Ríos confirmó que "no acompaña" las medidas resueltas por la filial de Crespo, que este viernes se movilizó al Monumento Urquiza de Paraná contra las retenciones y aumento de impuestos

El vicepresidente primero de la entidad, Elvio Guía, informó que las instancias orgánicas serán el lunes 6 con una reunión de la FAA en Cerrito, y el 11 de enero en Villaguay, con la participación de la Mesa de Enlace.

"Ellos tuvieron una asamblea de la filial (Crespo) e hicieron esa movilización, pero nosotros no estamos acompañando". Así se distanció el dirigente del "camionetazo" realizado este viernes. Si bien reconoció que las filiales son autónomas, entendió que lo sucedido "no habla de buena organicidad. Nosotros no estábamos de acuerdo, nos parecía dispersar esfuerzos y sin ningún resultado concreto. Ninguna de las entidades está acompañando este tipo de movilizaciones", explicó.

En cambio, la FAA tendrá su reunión de productores el próximo lunes 6 por la noche en Cerrito y el sábado 11, a partir de las 10, una asamblea con todas las entidades que integran la Mesa de Enlace. El objetivo es evaluar "cómo continuamos adelante con todas las negociaciones y los trabajos en el tema de retenciones y estos cambios que hemos tenido", anticipó a APF Digital.