Pese a los anuncios, en góndolas se registran subas de varios productos

En un contexto en que la eliminación del IVA para productos de la canasta básica llegó a su fin y empresarios acordaron que las subas sean de entre el 5% y el 10,5% –exceptuando la leche, cuyo valor no sufrirá variaciones– en las góndolas de los supermercados los consumidores se encuentran todos los días con alguno o varios precios remarcados.

Si bien diciembre es un mes en el que históricamente hay incrementos debido a una mayor demanda por las Fiestas, en lo que va de enero también se registraron subas. Por ejemplo, en las sucursales de Paraná de una cadena internacional de supermercados, un yogurt de litro que 20 días atrás costaba 54 pesos pasó a valer 69 cerca de fin de año, y ayer ya estaba a 74 pesos. Como este caso, hay otras mercaderías cuyos costos para el cliente fueron ascendiendo.

Contar con valores de referencia es uno de los objetivos que tiene el programa Precios Cuidados. Fue relanzado el martes por el gobierno nacional e incluye más de 300 artículos, pero que llevará unos días más poder implementarlo para que los clientes accedan a este beneficio.

En supermercados de Paraná, donde planean ofrecer este plan, señalaron que registraron aumentos de los precios mayoristas de determinados artículos. Elbio, referente de un supermercado tradicional de calle Fraternidad, en Paraná, indicó a UNO: “Lo que más aumentó fue la carne, un 10% desde diciembre, sobre todo en las Fiestas, y también en lo que va de enero. Un kilo de asado de ternera está a 360 pesos y un kilo de picada está a 240, y un kilo de marucha se vende a 290 pesos, por ejemplo. El cerdo también tuvo un incremento. Ahora los rumores que tienen algunos frigoríficos es que va a haber nuevas subas, porque aumenta el grano y no se consigue producción de las haciendas feed lot, porque hoy no son rentables en este momento”.

Asimismo, aclaró que en el caso del supermercado que representa tratan de mantener los valores de los productos en general, considerando también al situación de los clientes: “En las Fiestas teníamos un mes antes puesto los precios en la rotisería y los mantuvimos. El pan y la harina se mantuvieron durante diciembre, no han variado todavía”, afirmó.

Respecto de los lácteos, evaluó que si bien hay variaciones en los precios, también se aplican descuentos que equilibran los valores: “Con los lácteos es relativo el aumento, porque una semana los proveedores suben los precios, pero cuando se para la venta salen con promociones. Creo que el consumo también influye un poquito en el precio”.

A su vez, sostuvo: “Hemos visto que los productos a los que se les había sacado el IVA no subieron tanto ahora. Solamente el azúcar se disparó un poco, pero hacía varios meses que no subía: estaba a 39 pesos y ahora se fue a 55. En el caso de las gaseosas, algunas aumentaron un 5% o un 6%, pero otras se mantuvieren. La cerveza sí subió más: un 15% en diciembre. Nosotros compramos con anticipación la bebida para la Fiestas, la pagamos y la vendimos al precio que teníamos y listo”.

“Como supermercadistas que no podemos competir con las grandes cadenas, tenemos que ir mano a mano y discutir con cada proveedor y tratar de meter al mercado al mejor precio que podamos para poder vender y poder subsistir. Nosotros tratamos de hablar con nuestros colegas, y si sabemos que algo va a subir no hay que comprar hasta que no aflojen”.

En referencia a los Precios Cuidados –que en su caso están por incorporarlos– manifestó: “Hay ciertos productos que el Gobierno nos manda. Nosotros los podemos comprar porque son accesibles y los podemos pagar con cualquier medio de pago, así que los trabajamos sí o sí. Hay quien busca y consume los Precios Cuidados y hay quienes no, porque pueden pagar un poquito más”.

Por otra parte, observó: “La gente consume menos en la diaria. Uno se da cuenta de que cuando abren las tarjetas hay más movimiento. Entre el 80% y el 85% de las ventas son con tarjeta de crédito y hace tiempo que es así”.

Elio González, gerente comercial de otro supermercado local de avenida Ramírez de Paraná, afirmó a UNO: “Siempre hay cada uno o dos meses un 2% o un 3% que se va tocando, pero nosotros cuando es muy grosero el aumento modificamos los valores, si no no”.

Sobre las bebidas, señaló: “La cerveza aumentó alrededor de un 20% y se trata de una suba estacional. Las gaseosas y jugos en general se mantuvieron, y las bodegas tuvieron subas de entre un 5% y un 10%, que no es mucho, ya que hace varios meses no tenían incrementos”.

Si bien manifestó que en estos días “básicamente no han llegado listas con nuevos precios”, explicó: “Lo que se ha hecho fue reacomodar algunos valores tras el convenio que hubo entre la industria de la carne y la cadena de comercialización, y la bonificación del IVA se eliminó, aunque por ejemplo en el caso de los aceites no se restituyó el 21%, sino un 9% sobre el precio que tenía antes del acuerdo. Y respecto de la leche, no se aplicará el IVA y no tuvo modificaciones”.

Según contó, también tratan de sostener los precios para que no impacten las subas mayoristas en las góndolas: “Nosotros lo que hacemos es relevar los precios de la competencia para no quedar fuera de mercado y en base a eso vamos fluctuando, a veces hasta resignando marcar la mercadería”.

González aseguró que en los lácteos no se vio reflejada una variación de precios en el supermercado en el que trabaja: “No hubo grandes variaciones porque es justamente el rubro más golpeado. A la horma de queso cremoso la tenemos a 180 pesos desde julio hasta ahora”, dijo.

En cuanto a alimentos no perecederos, si bien aseveró que no subieron en los últimos días, aclaró: “Estamos atados al costo logístico. Como ahora se frenó el aumento de los combustibles, hasta ahora no han llegado nuevas listas”.

En referencia a la implementación de Precios Cuidados, dijo a UNO: “Acabo de hablar con la Secretaría de Comercio Interior y todavía no tienen la lista final, nos dijeron que seguramente de acá al viernes la tendrán y el programa se podrá aplicar el martes de la semana que viene. Estamos calculando que hay mercadería cuyo precio bajará entre un 10% un 15% respecto del precio actual al que tenemos los productos. Siempre adherimos a acciones a nivel nacional para ayudar al consumidor”.

Por su parte, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de una despensa en barrio Paracao, también advirtió subas de precios en las últimas semanas: “Lo que más aumentó fue el aceite un 15%; también los enlatados y aquellos productos a los que le volvieron a poner el 21% del IVA. Hay marcas que tuvieron incrementos: el viajante de Nestlé ya nos habló de un 20% más ahora, Paladini sacó una bonificación que tenía y eso impacta en un 10%, que se lo tenemos que trasladar al precio final; y en Terrabusi dijeron que van a aumentar la semana que viene”. Asimismo, mencionó que ayer “la carne aumentó un 5% y los lácteos ya subieron todos”.