Accionaron contra ENERSA para que devuelva los aumentos: Un fallo judicial podría beneficiar a miles de usuarios entrerrianos

Con la nueva facturación de ENERSA, los usuarios de toda la provincia están recibiendo una comunicación anexa, en la que se dan a conocer algunos datos referenciales de la acción judicial que la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (ADECEN) mantiene en litigio contra la empresa distribuidora y que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Paraná. El volante que se acompaña a la boleta de cobro responde a una instancia en la que los usuarios pueden expresarse, aunque desde el organismo que entabló la demanda, sugieren mantener representados en el reclamo.

Gabriel Vargas, presidente de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (ADECEN), explicó a FM Estación Plus Crespo: "Se trata de una acción colectiva, que fue iniciada con motivo de los aumentos que se registraron entre marzo y octubre de 2016. Los mismos fueron autorizados por el Ente Regulador, pero consideramos que están viciados de nulidad, por eso pedimos la declaración de ilegitimidad de esos aumentos y su devolución. Lo que está haciendo ENERSA por estos días, es notificar la existencia de ese proceso, en cumplimiento de una orden judicial. Como se trata de una acción colectiva -regulada a través de la Ley de Defensa del Consumidor-, los usuarios deben ser notificados, ya que el proceso que iniciamos es en representación de todo el universo de usuarios que están comprendidos en las categorías o clases pertinentes".

En el expediente se representa a todos los usuarios de la provincia, que están comprendidos en las categorías usuarios residenciales urbanos, suburbanos y rurales, quedando sólo excluidos comerciantes e industriales. Abarca a todos los residenciales, independientemente del nivel de consumo que hayan presentado durante el período entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2016.

¿Debe hacer alguna gestión el usuario?

Vargas indicó que "por cualquier motivo que alguien no esté conforme con la acción entablada, puede separarse del proceso, manifestándolo expresamente, vía mail al juzgado interviniente". No obstante, aclaró: "Quien se aparte, cuando se dicte la sentencia no va a quedar alcanzado por la misma. Si el fallo condenara a ENERSA a devolver los montos impugnados, esa persona que expresó excluirse del proceso, no va a ser beneficiada con el reintegro. Ante una eventual devolución de los montos -si llegase a resultar favorable la resolución-, sólo estarán comprendidos los representados".

¿Implica erogaciones para el cliente de ENERSA?

"Esta acción es absolutamente sin riesgo patrimonial o económico para los usuarios, cualquiera sea el resultado del juicio", afirmó el presidente de ADECEN y en tal sentido, comentó: "En ningún resultado posible, el usuario va a tener gasto alguno. Si la justicia hace lugar al planteo y declara la inconstitucionalidad de la medida, habrá devolución de montos. Si la justicia rechaza el reclamo, como las acciones son colectivas, las Asociaciones gozan del beneficio de justicia gratuita, condición que está establecida en el artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor. De modo que no hay posibilidad de que implique el pago de gastos ni honorarios por parte de los usuarios. En el peor de los escenarios, todo quedará igual, porque los aumentos ya fueron cobrados por la empresa distribuidora".

Un fallo que esperanza a miles de usuarios

El universo representado es de gran cuantía. "Estamos más cerca que antes, esperamos que se dicte sentencia este año", vaticinó Vargas, expresándose confiado en que sean considerados los derechos de los consumidores y se resuelve en su resguardo.