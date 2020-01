Verano 2020: El INTA confirma "un clima muy favorable" para cultivos y pasturas

Sin agobiar y sin escasear, las precipitaciones se mantienen presentes en la temporada estival del presente año. Atendiendo su incidencia en las actividades productivas del campo, el Ing. Ricardo Di Carli, coordinador de la Agencia INTA Crespo, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Hasta la lluvia de la mañana de este lunes, venimos con un clima muy favorable para los cultivos, en comparación con otros enero en los que no había lluvias y las altas temperaturas afectaban seriamente el crecimiento de los cultivos. Las últimas semanas, en Crespo y zona, hemos recibido varias precipitaciones, bastante irregulares -porque caían 40 mm en un lugar y 20 mm a los pocos kilómetros-, pero han ido acompañando el crecimiento de las plantas de soja y de maíz. Ha sido hasta ahora el agua necesaria, incluso también para el desarrollo de las pasturas. Podemos concluir entonces en que estamos en una temporada favorable, porque no se han producido grandes lluvias que traen aparejadas consecuencias no deseables".

Con la mirada puesta en lo que resta para la cosecha y proyectando que promete ser exitosa, el profesional manifestó: "En lo que refiere al clima, sólo se requiere que se mantenga la provisión de agua en proporciones similares. Lluvias cada 8 ó 10 días, que sean de unos 40 a 50 mm, que es lo precisan los cultivos, sobre todo el de soja. Hay lotes formando vainas y otros más atrasados, pero por las altas temperaturas, todos están más o menos en esa fase. Por su parte, el maíz de primera -sembrado temprano, entre agosto y septiembre-, son cultivos que ya están realizados y la humedad hace que la planta pueda completar su ciclo productivo con mejor rendimiento. El maíz de segunda -sembrado en diciembre-, está atravesando un crecimiento con lindas lluvias", concluyó. En consecuencia, en este 2020 el clima ha tenido un comportamiento que despeja de preocupaciones a los agricultores.