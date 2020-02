Federación Agraria Crespo repudió el ataque al dirigente Monín

El episodio vivenciado por Juan Monín, quien fue objeto de dicho accionar tras haber estado en Diputados junto a legisladores de Juntos por el Cambio de Santiago del Estero, sospechando que se trató de "un apriete", generó repercusión en diferentes ámbitos.

La Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina no se mantuvo ajena y emitió un comunicado en el que sostienen "gran preocupación por los mensajes que estos atentados están transmitiendo". En el texto que hicieron llegar a FM Estación Plus Crespo, señalaron: "Repudiamos y advertimos que el Campo 'No' tolera esta situación que daña nuestros ideales de defender la cultura del trabajo y transformar este país en la fuerza y la unidad. No estamos dispuestos a tolerar que los recientes recuerdos de gobernar con autoritarismo centralizado y pisando al federalismo, estén intentando revivir esos niveles de intolerancia que hemos tenido que soportar. Con el dirigente y productor, y la familia de Juan Monin, nos solidarizamos ante esta tremenda situación que les toca vivir".

El hecho

El dirigente rural de Santiago del Estero Juan Monin sufrió en la noche del jueves, un ataque en su casa luego de haber participado de una reunión con legisladores de Juntos por el Cambio en Diputados esta semana. Según contó en sus redes la diputada nacional Lucila Lehmann (Juntos por el Cambio Santa Fe), a Monin le arrojaron una bomba molotov para incendiarle la camioneta.