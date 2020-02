Disputa legal en Baggio: Desaparecieron 400 millones de pesos

Se habla de la desaparición de más de 400 millones de pesos · Desde un sector de la empresa se informa que fueron víctimas de una estafa, pero los accionistas de la familia que no forman parte del directorio hablan de una fuga intencionada de capitales líquidos y en efectivo

Según denunciaron en los fueros locales y federales, la empresa RPB S.A. (más conocida como Baggio) sufrió o una estafa o un vaciamiento, según se escuche a cada uno de los bandos en disputa.

Según una solicitada publicada este domingo en El Día, el directorio de RPB S.A denuncia que en diciembre fueron estafados en un monto importante, aunque aclaran –jamás mencionando el monto– que “representa un porcentaje no significativo” en relación a la facturación mensual.

Sin embargo, miembros de la familia Baggio y accionistas de la firma, que no son parte del directorio, denuncian que lo sucedido no fue una estafa sino un desviamiento a cuentas off shore del capital líquido de RPB S.A. y que el mismo equivale a 7 millones de dólares, es decir 441 millones de pesos según el cambio oficial.

Además, afirman que semejante desfalco y pérdida de dinero constante y líquido podría poner en riesgo a más de 2000 fuentes de trabajo en todo el país, unas 500 específicamente en Gualeguaychú.

En este sentido, la que puso en alerta a la Justicia fue Diana Beatriz Veronesi, que denunció la maniobra en la Fiscalía a cargo de Guillermo Biré y cuyo legajo es el 77/20. La denuncia es por maniobras indebidas, vaciamiento y giros a paraísos fiscales por parte de la empresa RPB S.A. lo que pone en riesgo a la firma y a más de 2000 puestos de trabajo en todo el país, sin contar los puestos de trabajos indirectos que se generan por estas actividades.

Diana Beatriz Veronesi es una antigua trabajadora de rango en RPB S.A., y fue ella a quien le habría llegado un mail por parte del directorio con la orden de hacer los giros y las movidas monetarias. Según se supo más tarde, esos correos con las órdenes de transferencias eran falsos y apócrifos, similares a los que utilizan los hackers cuando quieren emular un sitio bancario para estafar a personas.

Pero lo cierto es que inmediatamente después de que esas transferencias fueron hechas, entró en juego el entramado de la estafa o vaciamiento: “El dinero se retiró de más de 40 cuentas off shore radicadas en Asia, y esos dólares (los 7 millones) fueron retirados en efectivo en China. A partir de este momento, el dinero desaparece y es imposible de rastrear. Todo esto habría pasado en un lapsus de apenas días”, explicó a El Día una fuente muy cercana a la familia, quien además agregó: “Fue un robo a mano armada y no el acto de un empleado, que en este caso es Diana Veronesi, a la cual están intentando hacer responsable de alguna manera”.

"Sus directivos sostiene que fueron víctimas de una estafa internacional y han efectuado la denuncia ante una Comisaría local sin mostrar mayor preocupación”, recriminan desde la familia Baggio que no forma parte del directorio de la empresa, y acusan a la Justicia local de estar paralizada, ya sea “por la feria o por temor a investigar al poder económico, ya que no han tomado ninguna medida eficaz para evitar el desguace de la empresa”.

Historia

RPB S.A. fue fundada por Rufino Pablo Baggio (padre), que tuvo cuatro hijos, una mujer y tres varones.

La mujer vendió sus acciones a uno de sus hermanos, por lo que quedó como accionista mayoritario, sin embargo esto no quiere decir que sea parte del directorio de RPB S.A, porque aunque la titularidad de las acciones las tienen los hijos, el usufructo lo tiene la madre, viuda del fundador, y aunque ella no participa del directorio, es la encargada de elegir al presidente y el elegido uno de los hijos con acciones minoritarias.

Esto dividió a todos los hermanos Baggio, quienes se enfrascaron en una pelea que ya lleva años. “El accionista mayoritario hace años que no le permiten entrar a la empresa, y el único acceso a la información que tiene es desde los balances, y todos saben que los balances se pueden dibujar”, confesó a El Día un miembro de la empresa que quiso mantener su anonimato por miedo a perder su fuente de trabajo.

“Lo cierto es que queremos que la Justicia actúe rápido y llegue al fondo de esta cuestión”, concluyeron los familiares que están fuera del directorio de RPB S.A.

¿Por qué estalló todo ahora?

“Ahora está la viuda de Rufino Pablo (padre) digitando quién va y quién no al directorio de RPB S.A. por el tema del usufructo. Pero cuando muera, ese poder va a pasar a mano del socio mayoritario. Hay una parte que es consciente que todo es la creación del padre, tiene sentido de pertenencia, pero hay una parte que no tiene ese este sentido de pertenencia”, según testimonios recabados durante la investigación realizada.

“Lo cierto es que ninguno de los hermanos Baggio va a quedar en la pobreza por esto, pero es muy posible que luego de este conflicto quede destruida la marca y terminarán creciendo y entrando al mercado competencias internacionales o de menor categoría. Eso va a afectar y a doler en el orgullo empresarial de los que tienen sentido de pertenencia hacia la empresa”, agregan.

Si esto sucede, si la cifra es tan elevada como dicen, y si el vaciamiento o la estafa (eso lo determinará la Justicia) son reales, la pérdida podría afectar a más de 2000 puestos de trabajo en todo el país, de los cuales más de 500 son de Gualeguaychú. Dos mil familias verían seriamente complicado su futuro inmediato, “ya sea por una estafa o, lo más triste, por un vaciamiento, habrá una pérdida millonaria importante, pero además harán percha un legado empresarial de Gualeguaychú”.