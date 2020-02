Antonio Tarragó Ros recibió el premio “Cachencho de Bronce" en el Festival del Chamamé

La comisión organizadora del festival resolvió este año premiar al reconocido y afamado acordeonista, autor y compositor, artista nacido en Curuzú Cuatiá provincia de Corrientes. El músico, emocionado, agradeció la distinción elaborada por el artista Jorge Barbaré, que subió a entregarle el presidente municipal Gerardo Chapino, publicó Federal Al Día.

"No me puede ir mal si empiezo en Entre Ríos", aseguró el músico al mostrarse "honrado" por la premiación. "Pacho O'Donnell, me dijo hace pocos días. `debés estar por morirte porque te están dando muchos premios", bromeó.

El chamamé entrerriano "es más triste, melancólico, y la tristeza es un lindo camino para todo", valoró. "El dolor es extrañar algo y el entrerriano expresa mucho en tono menor", marcó Tarragó Ros, quien se consideró amigo y admirador de Jorge Méndez y Víctor Velázquez.