Marcos Antoniow: "En la Departamental Paraná no hubo protagonistas, se habla de los resultados del trabajo en equipo"

El Jefe de Policía de Provincia, Crio. Gral. Gustavo Maslein, encomendó para este año, nuevas y mayores responsabilidades al actual Jefe de la Departamental Paraná, Crio. Myor. Marcos Antoniow, decisión que quedó plasmada al ser incluido en la composición de la nueva plana mayor de la institución. Se concluirá una importante etapa -de criterios, acciones y operatividad-, cuyos resultados a nivel departamento, le han valido para pasar a desempeñarse en el co-comando de una de las altas reparticiones que propone la organización policial en su estructura funcional. Sin embargo, manteniendo el concepto con el que asumió, de que "el trabajo en conjunto da sus frutos", a días de entregar el mando Antoniow expresó a FM Estación Plus Crespo: "Me ha acompañado un gran equipo, incluido el subjefe, jefes de División, jefes de Comisarías y el personal subalterno; sobre todo los suboficiales, que son los que la gente visualiza en la calle y quienes llevan a la práctica la acciones que uno dispone, son los que transpiran la camiseta y están en contacto con las realidades, acompañan a quienes solicitan una ayuda y llevan la solución. Delito cero es imposible de prometer, pero siempre el personal ha estado comprometido y ocupado en dar la mejor de sí, en respuesta a las demandas de la comunidad a la cual nos debemos".

Quien dirige los destinos de la seguridad del departamento, afirmó que las demandas aludidas son diversas y apuntando a los ejes que le valieron de premisa a su gestión, manifestó: "Al hacerme cargo sabía que era un departamento grande, con ciudades pujantes y realidades muy diferentes. Paraná Ciudad tiene características que la diferencian de Paraná Campaña y viceversa, pero me he manejado con la importancia que se merece cada una de las localidades. Desde el primer día, mi compromiso fue atender las dos realidades con la misma dedicación, buscándole la solución a cada una de las problemáticas. Siempre les inculco a mis subordinados: ir con la verdad y que la gente que llega a una dependencia con un problema, se vaya con una solución. Con ese mismo espíritu he mantenido reuniones con las vecinales, nunca prometiendo cosas que después no se pudieran cumplir. El lema mío fue 'preocupación y ocupación por la problemática de la sociedad', concepto en el que me ha acompañado el personal, siempre tratando de dar lo mejor de uno y del equipo que tiene esta Jefatura Departamental, que son casi 1.400 efectivos distribuidos en todo el departamento. Nos propusimos brindar la mejor respuesta o al menos, poner el máximo esfuerzo para que se logren los objetivos. No nos salió todo impecable, pero en la mayoría de los casos hubo un buen trabajo. Suele recalcar que un tropezón no es caída y si alguno se equivoca o falla involuntariamente en alguna cuestión del servicio, lo importante más que analizar el error, es levantarse rápidamente y tratar de solucionar ese problema. Y su vez, cuando las cosas salen bien, tratar de mejorarlas. En cada ocasión que los efectos no eran los esperados, se buscó la manera de arribar al resultado deseado, desde otra estrategia. Apostamos al profesionalismo y a la capacidad del personal, focalizándonos en el destinatario final, que es la sociedad".

En 4 años hubo un sinfín de políticas públicas implementadas por Antoniow. La puesta en marcha de Áreas Criminalísticas en cuatro comisarías fue una impronta que se materializó. Pero también el aporte de tecnología a la dinámica de trabajo de los efectivos y por ende a la prestación del servicio de seguridad en el departamento, fue transversal y concreto. Al respecto, el Jefe Departamental comentó: "Dentro de los recursos que uno recibe de la Jefatura Central, se fue adecuando la inversión de la partida para satisfacer las necesidades mínimas de operatividad y para crecer en prestaciones. Se arreglaron dependencias en términos edilicios, se proveyó de mobiliarios nuevos y fundamentalmente se aportó tecnología. Se incorporó GPS a los móviles de Paraná Campaña y en Paraná Ciudad casi todas las comisarías tiene cámaras de seguridad en la dependencia y en los móviles, incluso lo propio en algunas de Campaña. Las cámaras para el monitoreo permanente en los patrulleros, en un primer momento parecía un equipamiento raro, pero se comprobó que sirvieron de mucho: para garantizar el trabajo del personal, pero también para defenderlo cuando surgía alguna denuncia en la que se lo acusaba por hechos que no habían ocurrido. Antes no había forma de probar que el funcionario había actuado bien. En ese sentido, hay un protocolo de trabajo con la Fiscalía, que ante cualquier situación, se piden los registros fílmicos de las cámaras y el personal ha podido así demostrar su proceder -tanto en la dependencia como en la calle-. Hoy en día es una práctica habitual el uso de esta herramienta. Cuando algo se ha hecho mal, ha quedado registrado y se procedió como corresponde, pero en su mayoría fue una herramienta de defensa, dando fe del buen desempeño del personal".

La gestión desarrollada implicó dedicación y presencia en cada uno de los rincones del departamento. Lejos de expresarlo como una sobrecarga, Antoniow aseveró ser el modo en que entiende que debía desempeñar la conducción y su vocación de servicio. Acerca de estas circunstancias, agregó: "Siempre tuve el teléfono y el despacho abierto. Recibí al personal y estuve dispuesto a escuchar a la gente de las diferentes localidades, para conocer la problemática que tenían y de qué manera podíamos contribuir a la solución. Me interioricé en saber cómo estaba el funcionario, porque su comodidad en el ámbito de trabajo garantiza que pueda explotar al máximo su capacidad profesional. El termómetro para medir nuestro trabajo es el nivel de satisfacción de la sociedad y por eso también acudí a las reuniones que fuesen necesarias. Quien me conoce, sabe que a las 5:00 de la mañana, ya estaba con el teléfono activo, hasta altas horas de la noche. Siempre consideré una cuestión prioritaria la dedicación, el compromiso y si se los exigí a mi personal, debía acompañarlos con el ejemplo. Quizás me hayan faltado desarrollar ciertas cuestiones, hayamos errado en otras decisiones, pero la mejor predisposición siempre estuvo. Algunos me decían 'sos el Jefe Departamental, a eso no lo tenés que hacer vos', pero es mi forma de trabajar. Me parece que en el servicio tiene que estar el Jefe, dar respuesta a los suyos y a la gente, que lo quiere escuchar a uno. Durante los 4 años sostuve que 'hay que ser líder, no jefe' y desde ese paradigma acompañé al personal. Hubo trabajo en equipo, sin distinción jerárquica o de cargo. En el equipo juegan todos, cuando uno se desequilibra el equipo no anda y eso se logró en la Departamental Paraná, por lo que estoy agradecido a cada uno de los que formaron parte de esta Jefatura".

Con la mirada en lo que le depara su carrera, a partir de la inminente asunción como subdirector de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Central, Antoniow señaló: "En la Policía todas las áreas son importantes, porque cada una es parte esencial de un mismo engranaje y se requiere de la coordinación entre todos, para que se mueva la pieza general, que es la seguridad pública". En términos del organigrama, se trata de la primera Dirección que establece la Ley 5654, aspecto sobre el cual el Jefe Departamental saliente acotó: "La Dirección de Operaciones es por ahí la que más preponderancia toma porque atañe al trabajo operativo-preventivo y de trabajo más directo con la sociedad. Es un área importante, con muchas aristas a cubrir en el quehacer diario. Para uno que le gusta esta profesión, es un lindo desafío. Lo asumo con el entusiasmo y la responsabilidad que amerita. Considero que por un lado, es el reconocimiento de la Superioridad, a quien se le agradece haberlo tenido en cuenta a uno; y por otro, es consecuencia del trabajo conjunto que se hizo durante estos 4 años, porque en la Departamental Paraná no hubo protagonistas, se habla de los resultados del trabajo en equipo".

Esta es una semana bisagra en lo profesional e inevitablemente en lo personal, porque una experiencia concluye y un nuevo desafío comienza. Desde lo que concierne al aspecto humano, Marcos Antoniow manifestó: "Son días nostálgicos. Me llevo buenos recuerdos, muchos amigos, porque hubo mucho de relación humana. Los 4 años en esta función me permitieron conocer a muchos funcionarios, diferentes idiosincrasias y problemáticas sociales, todo lo cual nutrió esta posibilidad de desarrollarme en lo que me gusta, que es ser policía. Más que agradecido con el Jefe de Policía de Provincia, porque hasta tuve la posibilidad de adquirir conocimientos específicos, mediante una capacitación en China, que nunca se me hubiera dado; conocí muchas provincias, por las reuniones del Ministerio de Seguridad en el marco del programa Tribuna Segura, del cual fuimos parte; muchas cosas se hicieron realidad, que hasta quizás ni las esperaba, pero uno las pudo concretar por el apoyo de la Superioridad. Me dejaron trabajar con el respaldo suficiente como para llevar a territorio, los objetivos que venían del Comando Superior. En lo personal, el balance es más que positivo; de agradecimiento al personal; a la gente; a los medios; a todos quienes integraron este gran equipo. Termina el ciclo de Marcos Antoniow, pero hay que pensar que la institución policial es una sola. Está compuesta por muchos funcionarios, que están preparados para dar iguales y mejores resultados que yo. No son las personas quienes deben sobresalir, sino el nombre de la Institución que representamos es la que tiene que preponderar y prevalecer. No interesa quién esté, sino que las cosas se hagan en nombre de la Policía, respondiendo a sus objetivos, sus ideales y sus metas, que es la misión para la que entramos a la fuerza, para servir a la comunidad. No es un adiós, sino un hasta siempre. Uno continúa en la Policía de Entre Ríos, desde otro lugar, pero siendo parte comprometida de esa sinergia entre la institución y la sociedad", concluyó el Jefe Departamental.