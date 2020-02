Funcionan en pleno Áreas Criminalísticas en cuatro comisarías de Paraná Campaña

Estacion Plus Crespo

La decisión fue implementada en forma paulatina, en los plazos previstos. En octubre se anunció que dos dependencias sumarían Áreas Criminalísticas a sus prestaciones, completando el cupo de cuatro comisarías en el territorio de Paraná Campaña. Concluida la capacitación de quienes serían los peritos designados, en la primera quincena de diciembre se entregó el equipamiento específico y desde entonces, el monitoreo de la puesta en práctica confirma el impacto anunciado en términos de servicio.

En reciente diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Jefe de Policía Departamental Paraná, Crio. Myor. Marcos Antoniow, afirmó: "Están funcionando bien. No se han hecho actos de inauguración en las respectivas comisarías, porque creo que son servicios que se deben brindar a las comunidades y lo importante es que la gente se vea beneficiada. Estas decisiones no pasan por generar un acto, que por ahí son cuestiones protocolares. Más que los cortes de cinta, lo importante son los hechos y los resultados en el momento que se precisa la diligencia". De hecho, y en esa línea de pensamiento, acotó: "Se ha mejorado muchísimo el trabajo policial en cuanto a la prontitud para el levantamiento de indicios", expresó Antoniow.

Recordando el espíritu que persiguen estas Áreas y los motivos que motivaron su creación, el Jefe Departamental comentó: "En este sentido, se habló la propuesta con el Director de Criminalística y fue luego aprobado por el Jefe de Policía de Provincia. Era una necesidad capacitar funcionarios que se desempeñan en esta materia en Paraná Campaña, ya que cuando había un hecho -desde siniestros viales hasta sustracciones menores-, había que esperar al gabinete criminalístico, el cual partía desde Paraná -habitualmente tras esperar que el personal se desocupe de las pericias que estaba realizando-, para luego viajar al interior del departamento y tomar intervención en el lugar físico. Más allá del problema que había sufrido un vecino, tenía además este inconveniente o contratiempo de la espera, en el que se debía resguardar la escena. Con el aval de la Superioridad, se decidió entonces invertir en el equipamiento, para mínimamente dar una respuesta. Comisarías Cerrito, Viale, María Grande y Crespo, fueron las elegidas en forma estratégica por su ubicación, propiciando que haya un equilibrio en el alcance de sus servicios. Actúan no sólo en circunstancias que ocurren en sus localidades, sino que fueron facultados para atender situaciones de las comunidades más próximas, con lo cual ya no va Criminalistica de Paraná, sino que se desenvuelven los peritos que integran la nómina del personal local. Es una iniciativa que surgió del mismo personal que actuaba en las comisarías y resalto el hecho que hayan aceptado no sólo desempeñarse en la parte operativa y prevencional, sino capacitarse en esta Área como complemento. Hay que destacar la predisposición y la voluntad de aquellos funcionarios que sumaron conocimientos específicos, para volcarlos a la comunidad. El ciudadano es a quien debemos atender y por quien nos debemos preocupar".

"Para ello se ha establecido un Protocolo, que determina cuáles son las tipificaciones o los casos en los que podrán actuar. Se buscó agilidad, acotar el tiempo de demora para la ciudadanía, en ocasiones en las que se requiere de fotografías y/o levantamiento de rastros", precisó Antoniow al confirmar que las Áreas de Criminalística de las cuatro comisarías mencionadas, están tomando intervención directa en las diligencias primarias de este tipo.

En relación al alcance, quien está a cargo de la seguridad del departamento, precisó: "El área de Comisaría Cerrito abarca Pueblo Brugo, Curtiembre y Hernandarias. Viale responde también en Las Tunas y Tabossi. María Grande interviene también en Hasenkamp y El Pingo; en tanto que Crespo cubre su demanda y la de Seguí. Ante cada hecho y conforme las indicaciones de la Fiscalía en Turno, se evalúa en principio la intervención local. No obstante, el personal de la Dirección Criminalística se hace presente cuando la magnitud del delito o suceso vial, requieran de mayor especialización o de instrumental específico. La funcionalidad de las Áreas está sujeta al Protocolo que se ha establecido -que determina cuáles son las tipificaciones o los casos en los que puede actuar y de qué manera-, atendiendo la preservación y traslado de las muestras, entre otros criterios esenciales".