Permitirán casamientos y fiestas de 15, pero no bailables con entrada paga

Estacion Plus Crespo

El alcance de las prohibiciones dispuestas por el gobierno entrerriano en prevención del coronavirus, modifican sustancialmente la agenda de instituciones, comercios y hasta un buen número de particulares, que tenían previstos eventos familiares para los próximos días.

En Crespo, este sábado se desarrollarían al menos dos fiestas de casamiento, mientras que cumpleaños de 15 también son las primeras consultas que llegaron a la dependencia local, a fin de conocer la posibilidad o no de realización. Al respecto, el jefe de Comisaría Crespo, Crio. Lisandro Reyes, informó a FM Estación Plus Crespo: "El Decreto Provincial refiere a que si existen eventos impostergables, que son imposibles de reproducir en otra fecha, se admiten. Entiendo que una fiesta de casamiento o un cumpleaños de 15 -que por ejemplo han sido planificados para este fin de semana y que hasta incluso llevan hasta dos años de pago anticipado-, no se pueden suspender".

Otro criterio será el que se adoptará para el funcionamiento de locales bailables y fiestas populares, sobre lo cual el funcionario policial fue tajante: "Cuando se trate de bailes con acceso al público, donde hay un cobro de entrada o tiene un rédito, eso no se va a poder hacer. Fiestas que implican la contratación de servicios adicionales, tampoco; porque tenemos la orden de no enviar personal ni suscribir el compromiso de ese tipo de prestación. Hoy mismo ya el boliche no abrirá, tal como lo ha dispuesto la superioridad".