Designan un nuevo Jefe de Comisaría Crespo

Estacion Plus Crespo

A los fines de una mejor operatividad, el Jefe de la Departamental Paraná, Crio. Myor. Raúl Menescardi, dispuso cambios en las conducciones de un buen número de dependencias de Paraná Ciudad y de Campaña, incluyéndose la máxima autoridad policial local. En la mañana de este miércoles, se oficializó la nómina de las duplas que conducirán los destinos de la seguridad en cada localidad, habiéndose asignado tales tareas en Crespo al nuevo Jefe de Comisaría, Crio. Mario Bertoli, quien será secundado por el Crio. Jacinto Álvarez, que continuará en el cargo de segundo jefe.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el Crio. Reyes, que se desempeñó durante seis meses y medio en esta ciudad, manifestó: "En la reunión que mantuvimos, el Jefe Departamental nos hizo saber que se necesita reforzar la seguridad en ciertas áreas, por lo que se generan algunos cambios. A partir de este miércoles voy a ser Jefe de Comisaría Viale y me relevará el Crio. Mario Bertoli, que se encontraba a cargo de Comisaría María Grande. Es una buena persona, predispuesto a trabajar, así que seguramente mantendrá los lineamientos que estábamos llevando adelante".

"No sé si hice mucho o no, pero espero que a la comunidad le haya servido lo que pude realizar desde mi función; sobre todo en lo que refiere a procedimientos por narcomenudeo o infracción a la Ley 23.737, porque si no cuidamos a nuestros gurises de la droga, nadie lo hará por nosotros", sostuvo el Jefe saliente. De hecho, se expresó "satisfecho", por el acompañamiento que en ese tipo de intervenciones tuvo desde la Superioridad policial y las Fiscalías, rescatando que varios de los detenidos con secuestro de estupefacientes, han sido condenados.

Desde un aspecto más personal, Reyes comentó: "El balance que hago es positivo, ya que llegué sin conocer a nadie y entablé una buena relación con los funcionarios. Nos llevamos muy bien y ha sido una buena experiencia". Asimismo, desde el plano funcional, indicó: "Conseguimos sacar muchos positivos, aunque me quedó pendiente resolver tres hechos de Barrio del Lago. El hecho de la casa de repuestos de motos está encaminado, faltan algunas acciones más, pero está detenido el autor, hubo secuestros y todo se encaminó. Me llevo el recuerdo de la gente, que es muy amable y sobre todo una actitud de mucha colaboración de parte de los vecinos para con nuestra tarea".

A modo de agradecimiento, el funcionario policial saliente destacó: "Todo fue posible por un trabajo conjunto, articulado, siempre tuvimos el acompañamiento del Juzgado de Paz, a cargo de la Dra. Silvia Rochas, tanto para conmigo como con el personal policial; lo mismo la comisión de AVACC, que en lo logístico siempre estuvo a disposición; y también la continua relación con el municipio de la ciudad. En su momento el Crio. Gral. Marcos Antoniow y más recientemente el Crio. Myor. Raúl Menescardi, han apuntalado nuestro trabajo y respaldado las acciones que hemos planificado para prestar un buen servicio y transitar por buena senda en lo que hace a seguridad".