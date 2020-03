Diagraman operativo en Crespo por pasajeros que arribarán desde Brasil

Estacion Plus Crespo

Las autoridades de control están en conocimiento del arribo de personas provenientes de Brasil, por lo que para tranquilidad de la población se informó el abordaje planificado. Al respecto, el Crio. Jacinto Álvarez informó a FM Estación Plus Crespo: "Un colectivo proveniente de Brasil bajará pasajeros en Crespo. Se trata de un contingente que viajó a Camboriú, siendo 4 personas oriundas de esta ciudad. Desde la dependencia ya estamos en contacto con el tour para conocer el horario exacto en que llegarán, donde nos haremos presente para dar cumplimiento al protocolo".

El funcionario policial explicó que "los mismos se alojaron en un hotel del vecino país, donde estuvieron en cuarentena y ahora harán lo propio. En principio no presentan síntomas, no obstante esta noche nos vamos a entrevistar con ellos, se harán los controles que atañen a la cuestión y se no surgir signos de sospecha, los acompañaremos a alojarse en cuarentena domiciliaria, como deben cumplimentar todos quienes estuvieron vacacionando en un país de riesgo".

"Junto al municipio se está trabajando con la seriedad que la pandemia amerita, por lo que nos interesa llevar tranquilidad a los vecinos", afirmó el segundo jefe de Comisaría Crespo.