Fabio Schneider sobre las medidas del gobierno: "Se está volviendo un problema para la producción primaria"

Si bien las actividades vinculadas a la cadena de producción alimenticia están exceptuadas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina -Filial Crespo-, Fabio Schneider, indicó que el sector agropecuario necesitaría una mayor flexibilidad del Decreto de Necesidad y Urgencia, para sortear inconvenientes que surgen en la vida de campo. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, explicó y ejemplificó desde una vivencia personal: "Estamos trabajando casi normalmente. Ahora estoy con el silaje de maiz. Se compensó la faltante de lluvia que había y de acá para adelante, estaríamos bien con el nivel de humedad. Pero ahora con el silaje -por ejemplo- tenemos el temor de que la maquinaria se nos llegue a romper, porque vamos a necesitar los repuestos y una firma muy conocida de la zona está cerrada. Al ser nacionales, se pueden conseguir sino en Santa Fe, pero está todo cerrado y ni sé si podría trasladarme hasta allá. No hay dónde conseguirlos. Hoy la gran pregunta del productor es ¿qué hacemos si se nos rompe una maquinaria? porque no podemos viajar, no podemos ir a otra zona. Esto se está volviendo un problema para la producción primaria. Si yo hoy no puede hacer el silaje, lo dejo, pierdo la reserva para el invierno. Por decir otra situación, el otro día rompí una cubierta del tractor y no hay gomería que trabaje. Desarmar la cubierta de un tractor, parece tan simple, pero no es tan así. Al final, es un garrotazo para todos. Nadie está hablando de este tema. ¿Qué pasa con esas cosas que necesitamos? Sé que primero está la salud, pero si no producimos alimentos, de qué me vale la salud si no tengo para comer", concluyó.

En tiempos en donde se hizo necesario ajustar los controles vinculados al control de precios de mercadería de consumo básico, Fabio Schneider defendió a los productores, aclarando que nada tienen que ver con los sobreprecios. En tal sentido, manifestó: "Estoy vendiendo la leche al mismo precio que el mes anterior. A su vez, nosotros como proveedor a una empresa elaboradora de queso, ellos nos facturan y es al mismo precio del mes anterior. No hubo variación. O sea que en otros eslabones está el problema. Hablo con las facturas en la mano. Nunca fuimos formadores de precios. Estamos en esta crisis de salud, hablando de una pandemia y que salgan algunos con esta chicana política es bastante vergonzoso".

Finalmente, el vicepresidente de FAA Crespo pidió a la comunidad: "diría al pueblo argentino que rece por los productores y la fuerza de seguridad que hoy tiene que salir a la calle, por los que no pueden estar guardados. Pidan para que no nos enfermemos, porque no hay reemplazo para la gente de campo. Muchos hijos se han ido y mano de obra no se consigue. Si mi familia se enferma, no hay quién los reemplace, porque no hay quien trabaje en el campo", afirmó.