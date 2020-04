El Centro Comercial clama el dictado de la "Cuarentena Administrada" en Crespo

El presidente del Centro Comercial de Crespo, Carlos Schanzenbach, aseguró que desde la entidad se mantienen activas las vías de contacto con las autoridades y espacios de representación que puedan llegar a influir en una pronta decisión, que favorezca al comercio crespense. La autoridad indicó que aguardan expectantes la posibilidad de que le sea admitida la "Cuarentena Administrada" a esta ciudad, ya que permitiría que el universo de rubros reanude su actividad. Acerca de las gestiones, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, manifestó: "Los contactos están generados. La FEDER (Federación Económica de Entre Ríos) está haciendo estos pedidos a Provincia. También hemos mantenido en forma cautelosa conversaciones con el municipio, porque sabemos que tienen la atención puesta en el cuidado de la salud, pero aún así siempre hemos tenido canales abiertos para que nos escuchen. Estamos comunicándonos con quienes pueden acompañarnos para encontrar alguna solución".

Schanzenbach dio un panorama de la situación que vislumbran a nivel local, sobre lo cual expresó: "Viene bastante complicada, porque hay muchos negocios que hoy no pueden tener sus puertas abiertas. Ya hace casi un mes de esta cuarentena obligatoria y causa un impacto muy fuerte en la economía de muchas Pymes de la ciudad, familias que tienen como único ingreso el día a día de sus ventas en el negocio. Nadie tenía previsto este escenario, no es como cuando se planifican las vacaciones. En esta oportunidad nos ha tocado en medio de un cambio de temporada, sin stock de mercadería y eso hace que muchos estén desesperados por poder retomar, para subsistir y pagar a sus empelados, los tributos, alquileres y demás obligaciones. Hoy no todos tenemos la posibilidad de trabajar. Y ahí está el conflicto, porque todos nos criamos con la cultura del trabajo, del esfuerzo. La necesidad de poder abrir está presente y sabemos que el municipio no puede ir con sus decisiones por encima de las medidas nacionales, pero recurrimos a todos los espacios donde podemos hacer nuestro planteo para que haya más rubros permitidos".

"Nos sentimos delincuentes encerrados, cuando podríamos estar generando el sustento diario. Nosotros guardados y la gente anda en la calle como si nada. Es una situación que nos duele, es difícil", disparó el dirigente y dando cuenta de los ánimos en el sector, analizó: "Advertimos que los hechos nos demuestran inconsistencias. Las grandes cadenas nos están ofreciendo de manera virtual, televisores y otro tipo de electrodomésticos, pero ¿cómo llega ese producto a nuestra ciudad? A través de un puerta a puerta. Sale el producto desde Buenos Aires, que es uno de los focos de la enfermedad, el transporte recorre toda la provincia y llega hasta el domicilio de Crespo. Y en contraposición, acá una conocida casa de electrodomésticos no puede abrir sus puertas. Nos parece ilógico. Estas cuestiones las hemos explicado ante el municipio, que nos tomaron la sugerencia y entendemos que los excede. Hemos elevado el pedido a la gobernación, la FEDER está insistiendo para que la Provincia se expida y en definitiva, buscamos la respuesta que es básicamente alcanzar la cuarentena comunitaria".

En relación a otro de los aspectos que preocupa al sector, Schanzenbach contó: "Nos ofrecen créditos con tasas del 24% y la verdad es que no podemos endeudarnos. Con ello, las entidades bancarias ganan y nosotros nos endeudamos. Quisiéramos que nos ofrezcan créditos a tasa cero o al menos más razonables, para poder tomarlas y salir de la situación". Continuando con esa misma línea de pensamiento, el presidente sostuvo: "El real impacto lo vamos a poder analizar cuando la pandemia pase o esté estabilizada la posibilidad de que ya no haya contagios. Se gestionará entonces ante las autoridades, las variables de solución. Por ahora, no vemos que haya un panorama alentador desde el Estado Nacional hacia las Pymes. Hay una realidad concreta: si bien ahora no se nos cobra, en algún momento llegará la hora de pagar los impuestos y no vamos a tener plata para poder cancelarlos".

Ante una eventual Cuarentena Administrada, quien dirige la institución que nuclea a los comerciantes locales, destacó que existe un pleno compromiso del sector para acompañar el cuidado de la población. Asimismo, en cuanto a medidas vigentes y posibles de instaurar, señaló: "El municipio ha establecido un horario que es bastante amplio, donde cada uno puede elegir cuántas horas funcionar. Nos parece que es lo más apropiado, porque si achicamos la franja horaria, la gente debería hacer sus compras en menor tiempo, con lo cual se concentraría; así, se distribuye la circulación. Pedimos a los exceptuados que los cumplan y colaboren, valorando que lo pueden hacer, mientras hay comercios que no pueden ni siquiera tener dos horas abierto. La intención de trabajar con delivery está, si llegase a permitirse nuevos rubros. Hay negocios que lo están haciendo, porque no hay otra alternativa. Sentimos que estamos quebrantando una ley o cometiendo un delito y estamos solo asegurando el pan de cada día. Pero queremos trabajar. Las alternativas las hemos puesto en consideración y esperamos pronto tener una respuesta favorable", concluyó.