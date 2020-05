Vecina de Crespo quedó varada en Buenos Aires y clama por volver

Delia Wagner, es oriunda de Aldea Protestante y desde hace unos años se encuentra radicada en Crespo. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio lo viene cumpliendo en Buenos Aires, pese a sus intentos por regresar. Actualmente se expresó "muy preocupada" porque aún no ha podido retornar a su hogar. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, relató su situación: "Llegué a Buenos Aires el 2 de marzo y desde ese día no puedo volver. La primera semana fui al nefrólogo que me atiende hace 12 años y es quien controla mi tratamiento. Cada tres meses me tengo que hacer estudios, porque tengo un sólo riñón, que me funciona un 28% y me salió un quiste. Tengo hipertensión también. Quise volver después y ya no pude. He llamado a un montón de gente, al gobierno de Buenos Aires y nadie me escucha. Acá sólo atienden emergencias y como con la mutual estoy capitalizada en Crespo, hace dos meses que no tengo medicación. Quiero volver a Crespo, a mi casa".

La señora relató que "hasta ahora estoy en Morón, en la casa de mi hijo, haciendo la cuarentena. Él trabaja y yo estoy sola durante el día. No me deja salir, porque Capital y Provincia está muy complicada con el virus, corro riesgo quedándome acá".

"Soy jubilada y no me puedo pagar un remis para volver", manifestó Wagner, al tiempo que agregó: "Mi hijo no tiene auto y no tengo quién me pueda buscar. Hice llamadas por algún micro o traffic que busque gente, pero hasta ahora no me han respondido nada. Estoy preocupada, porque pedí la autorización para regresar en estos días que han habilitado y tampoco he tenido respuesta".

Delia Wagner agradeció la ayuda que vecinos o autoridades le puedan brindar. "No sé a quién recurrir", dijo la mujer, quien comentó: "Nací en Aldea Protestante en el año '46. De adolescente me vine a Buenos Aires, me casé y cuando enviudé, vendí todo y me fui a mi Entre Ríos natal. Siempre me gustó Crespo y desde hace tres años que vivo a unas cinco cuadras de la terminal. Quiero volver", insistió.