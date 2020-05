Niña atropellada por un tractor: "Está en reposo, somos optimistas", dijo su médico

El Dr. Víctor Paz, jefe de Cirugía del Hospital San Roque, explicó en qué condiciones ingresó la niña de 4 años que fue atropellada por un tractor. Contó que si bien está en sala, tiene un control estricto y no puede moverse.

Una niña de cuatro años sufrió graves lesiones luego de que un tractor la pasara por encima. Ocurrió días atrás en Don Cristóbal Segundo, paraje rural ubicado en el límite jurisdiccional entre el departamento Paraná y el departamento Nogoyá.

Según se informó, la pequeña Sofía iba sentada en la pala de carga de un tractor, que en ese momento estaba siendo conducido por su hermana de 14 años. En una maniobra, la nena cayó y una de las ruedas la pisó.

Por las lesiones que presentaba, la niña debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque la capital entrerriana, en donde fue intervenida quirúrgicamente. Luego de varios días, este jueves se la pudo ver bien y sonriente.

En diálogo con El Once, el Doctor Víctor Paz, jefe de Cirugía del nosocomio, contó que "ella tenía un derrame en el pulmón derecho y múltiples fracturas de tórax. Tuve que hacerle un drenaje en el pulmón, donde tenía una contusión que había juntado mucha sangre. También tenía hematomas en el hígado y el bazo, estuvimos a punto de operar, pero dejó de sangrar".

Aseguró que la pequeña "tenía múltiples hemorragias y hematomas en todo el cuerpo. Paró la hemorragia en el abdomen, pero en el tórax sí continuó sangrando y es lo que estábamos controlando. Requiere controles estrictos y ante la mínima urgencia, mínimo cambio de parámetros vitales, hay que entrar a operar algo que esté sangrando".

"Le hicieron transfusión de sangre. Después se estabilizó, pero tuvo respirador y múltiples fracturas en el tórax que eran de mucho riesgo. Ahí estamos, saliendo si Dios quiere", expresó el médico a nuestro medio.

Actualmente "ella está en una sala, tiene controles estrictos todos los días para ver que los hematomas que hay en el hígado y bazo no sangren. Tiene que estar en estricto reposo. En principio, a medida que pasan los días se va descartando una cirugía grande que sería operar hígado y bazo. En los pulmones le retiramos el tubo porque dejó de sangrar".

"Somos optimistas. Está sin fiebre, está comiendo, pero no se puede mover todavía, tiene que hacer reposo. Tiene varias fracturas que se van a consolidar solas, no habría que operarlas. Tiene que estar en reposo al menos 10 días más para descartar que no va a sangrar nada", comentó y descartó que la niña pueda quedar con alguna secuela a futuro.