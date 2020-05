Georgina Fontana asumió la presidencia interina de la comisión sostenedora del Hogar Nuevo Amanecer

Estacion Plus Crespo

Georgina Fontana confirmó a estacionplus.com.ar, su asunción como presidenta interina de la comisión sostenedora del Hogar Nuevo Amanecer. Quien desde hace muchos años es una activa colaboradora de la institución, comentó que "se produjo un movimiento en algunos cargos, ya que se formalizó la renuncia de la presidenta. Deberíamos llevar a cabo la Asamblea pertinente a fines de mayo, pero dadas las condiciones de aislamiento obligatorio, aún estamos evaluando cuándo y cómo podremos reunirnos para ello".

En cuanto a este 2020 atípico para todas las instituciones, la dirigente expresó que para la comisión lo ha sido en particular y en tal sentido agregó: "El 1º de enero presentó la renuncia Carlos Sigward y el Hogar está funcionando sin director, ya que no disponemos de fondos para contratar a alguien que cubra ese puesto. Por cuestiones totalmente ajenas a nuestra institución, debimos afrontar situaciones legales que derivaron en la renuncia de la presidenta (Elide Götte) y parte de la comisión. Nos vimos obligados a ingresar a una persona, sin contar con los fondos suficientes y el personal para asistir la cantidad de personas que residen hoy en día allí".



El objetivo por el que el Hogar Nuevo Amanecer ha bregado a lo largo del tiempo, se mantiene vigente y se aguarda un resultado satisfactorio: "Hicimos la sede del nuevo Hogar basándonos en el modelo marco básico de la Ley que regula a los Hogares, para poder adquirir reconocimiento provincial y así estar en condiciones de recibir una ayuda del gobierno provincial, nacional y municipal. El mismo tiene dos alas, porque es mixto, lo cual es una característica muy particular del Nuevo Amanecer. Tenemos capacidad para 5 varones y 5 mujeres, estando cubiertos los 10 lugares, contando la llegada de una nueva integrante a principios de este año. Aún no estamos recibiendo esa ayuda, muy necesaria para el funcionamiento y sostenimiento. Están frenadas las gestiones por esta situación de la cuarentena, de manera que aguardaremos cuanto antes poder retomarlas", afirmó Fontana.

Venta solidaria

Georgina Fontana se expresó muy agradecida con la comunidad, que permanentemente colabora con alimentos, artículos de limpieza, de higiene personal y de diferentes artículos que son necesarios para nuestros chicos. Asimismo, dio a conocer una venta proyectada para reunir fondos: "Generalmente teníamos nuestros eventos mensuales, pero ahora no los hemos podido estar haciendo por esta situación que todos conocemos. No obstante, pedimos autorización en la Municipalidad, para hacer una venta de chorizo fresco, prevista para el 6 de junio, a $350 el kilo. Los vamos a entregar a domicilio, como para que la gente no precise salir de su casa. Los pedidos se pueden hacer a cualquier miembro de la comisión o quien trabaje en el Hogar, centralizándose los encargues en la tesorera".