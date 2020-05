El automovilismo provincial no tendría actividad hasta el mes de agosto

Recientemente surgieron novedades en función del automovilismo provincial que prácticamente no había comenzado con sus diferentes torneos en esta temporada. Solo el Competición Especial 850 había largado su certamen, mientras que el Karting Entrerriano debió cancelar su actividad sobre la marcha, ya que se estaba a punto de iniciar la cuarentena.

Dirigentes de la Federación Automovilística Entrerriana (FAE) mantuvieron un encuentro virtual con los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), Alfredo Menéndez y José Luis Raimondo. El encuentro también con los pares de las federaciones afiliadas de todo el país sirvió para informarles de las solicitudes que efectuará el ente madre del automovilismo nacional a las autoridades gubernamentales. Fue un primer paso.

Al respecto, Edgardo Stettler, presidente de la FAE contó a Ovación que "hay mucha ansiedad, pero lo importante es que la CDA se está moviendo. Evaluamos la situación de categoría por categoría. Nos preguntaron cómo era la situación de Entre Ríos y les dije que aún no tenemos permitido los espectáculos masivos al aire libre, de concentración de personas.

De todas maneras nos enviaron un protocolo que efectuó la Asociación Argentina de Volantes la cual no nos obliga a que lo cumplamos en el 100 por ciento porque sería imposible todos los requisitos de hacer eso. En el caso de que tengamos un reentre del automovilismo, nos pidieron que lo adaptemos a las realidades de los zonales".

"También nos enviaron un registro que tenemos que llenar y lo estamos haciendo, cada presidente de categoría lo tienen. Hay que especificar qué cantidad de equipos comprende cada categoría, qué concurrencia de público, fiscalizadores, personas de las peñas. Eso se basa mucho en lo nivel nacional porque ellos viven más del automovilismo, acá es más un pasatiempo de lo que se vive de esta actividad. Lo estamos terminando para enviar a la brevedad", contó el dirigente del deporte motor.

Además advirtió Edgardo Stettler que "con toda la información que tenga de las federaciones, la CDA tiene la intención de pedir junto a la ACTC una reunión con el ministro de Deportes Nacional. Hacer una evaluación y dependiendo de que lo permitan bajo un protocolo, se puedan reiniciar los torneos oficiales". Consultado si la actividad provincial podría adelantarse respecto al reinicio de los torneos de las categorías nacionales, manifestó que "no lo sé, creo que todas las provincias pueden tener un panorama diferente. Yo consulté si alguna Federación está en condiciones de arrancar y me dijo que ninguna por el momento. No solo pasa por la habilitación para correr, sino que también se evalúa la cantidad de autos que estén en condiciones para correr y qué autódromo puede afrontar la actividad sin público".

Para Stettler será muy difícil controlar el distanciamiento social en la zona de boxes, con gente que debe pernoctar en el autódromo, "además en el protocolo de la CDA está el tomar la temperatura, el testeo rápido y eso es imposible para un zonal por lo económico". No obstante destacó que "nosotros tenemos una ventaja y es que nos manejamos dentro de la provincia, mientras que las categorías nacionales deben pasar muchas camineras y provincias que recorrer".

Otro de los puntos que no ve favorable el dirigente es el pedido de permisos a personas de riesgos, "nosotros tenemos en la actividad gente arriba de los 60 años, entre técnicos, fiscalizadores, mecánicos. Es un tema muy delicado. Es una evaluación que cuando la analizas punto por punto como lo hicimos con todas las Federaciones vemos que no será sencillo". De todas maneras Edgardo Stettler explicó que seguirán trabajando en función de volver a competir y puso como posible fecha tentativas a fines de agosto o principio de setiembre, dependiendo de cómo avance la pandemia.

"No le vamos a bajar las persianas al año, haciendo una evaluación muy por arriba, nosotros empezando a fines de agosto o principio de setiembre te quedan cuatro meses más para hacer una carrera por mes, con dobles jornadas y tenés un campeonato de cinco o seis fechas. Eso sería privativo de cada Federación", admitió.

Aventurándose en el tiempo y haciendo una evaluación sobre cómo desarrollar un torneo para las divisionales, Edgardo Stettler indicó que "a lo mejor estamos para arrancar y no tenemos autos, como también tenemos que hablar con los autódromos por costos. La idea que tengo yo es poder aglutinar la mayor cantidad de categorías por evento, hacer un gran festival para afrontar los costos. El certamen karting quedaría afuera, además es la actividad más difícil porque la mayoría de los pilotos son chicos y siempre están acompañados por mayores y ahí es donde hay que ver el tema del distanciamiento".

