Provincia pidió a la intendencia dar marcha atrás con la habilitación de reuniones sociales

La flexibilización a los encuentros domiciliarios de hasta 15 personas, encuentra a las autoridades provinciales y locales con miradas encontradas. Así lo hizo saber a Estación Plus Crespo, la Ministra de Gobierno Rosario Romero.

Estacion Plus Crespo

Tuvo rápida repercusión a nivel provincial el reciente Decreto 93/2020 emitido por el Ejecutivo de Crespo y que habilita desde este mismo martes la realización de reuniones sociales domiciliarias de hasta 15 personas, sumado a las actividades recreativas sin restricción horaria ni de edad o distancia, y devuelve los horarios habituales a los comercios. Principalmente el primero de los aspectos mencionado sería el que encuentra a las autoridades provinciales y locales con miradas encontradas. Así lo hizo saber a FM Estación Plus Crespo la Ministra de Gobierno Rosario Romero, quien sostuvo: "He mantenido una comunicación con el intendente de la ciudad, intercambiando opiniones sobre esta medida que ha sido recientemente dictada en esa localidad y solicitándole que sean pospuestas, ya que alcanza aspectos en los cuales el gobierno provincial está trabajando, para evaluar de qué manera se pueden ir concediendo esas excepciones, sin riesgos para la salud de la población. Las reuniones sociales, como así también las salidas recreativas sin restricción de distancia, no están permitidas por el gobierno provincial".

Romero no descartó la posibilidad de avanzar en habilitaciones vinculadas a ese aspecto, pero remarcó que aún están en análisis por parte del COES, las bases del protocolo que las ciudades deben tomar como guía para dictar sus propias excepciones.

La Ministra resaltó que si bien se entiende la autonomía de los municipios, es responsabilidad del gobierno provincial velar por la salud de los entrerrianos e ir monitoreando los alcances que la cuarentena focalizada está presentando en cada localidad.

EN DESARROLLO