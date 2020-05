Pedro Galimberti: "Mantener o retroceder en las flexibilizaciones, dependerá de cómo se monitorea la enfermedad en los próximos días"

El intendente de Chajarí confirmó este domingo que el control de ingreso a la ciudad será más exhaustivo y determinó que pacientes de Mocoretá no serán aceptados en el hospital de esa ciudad entrerriana.

Poco antes del mediodía de este domingo, el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y la directora del Hospital Santa Rosa, Dra. María Fernanda Lalosa, brindaron una conferencia de prensa respecto al primer caso de coronavirus que se confirmara este sábado en esa ciudad, siendo el paciente Nº 31 en Entre Ríos.

Galimberti y Lalosa dijeron que las flexibilizaciones de las actividades podrán variar de acuerdo a lo que suceda en los próximos días. Por otra parte, anunciaron que pacientes de Mocoretá no serán aceptados en el hospital local, y deberán atenderse en Monte Caseros -que es lo que corresponde en términos de límites jurisdiccionales-. Las autoridades pidieron prudencia y toma de conciencia respecto a que la enfermedad está en la ciudad y cada uno debe cuidarse para cuidar a los demás, consignó Chajarí al Día.

Galimberti dijo que “ayer fue un día de gran preocupación”, destacando que el infectado “estuvo en la zona de riesgo de la Ciudad de Buenos Aires”. Apuntó que el hospital adoptará medidas pertinentes y el municipio podría rever algunas medidas tomadas.

Dijo que “hay que controlar más exhaustivamente el ingreso a la ciudad y, ante determinados casos, retener el vehículo” con la ayuda de la Policía de la provincia.

“Sabemos que esto causa algunos inconvenientes a nuestros vecinos” y explicó lo relacionado a los ingresos de la ciudad que se habilitarán y los horarios.

“La salud es primordial y debemos cuidarla”, expresó Galimberti e hizo hincapié en que “una vez más apelamos a la solidaridad de los vecinos” ya que “no existe una vacuna” y por tanto la conducta comunitaria es primordial.

“La enfermedad ha llegado” y esto obliga a extremar recaudos, dijo el intendente.

Medidas

El intendente agregó que seguramente en ciertas cosas “habrá que trabajar un poco más” y dijo que de acuerdo a lo informado por Salud de la provincia una tarea diferente comienza al detectarse un caso activo.

Galimberti dijo que en el ingreso a la ciudad hay turnos de seis horas. Todos están “expuestos a los riesgos y eso está claro, y lo necesario es que tengan los elementos adecuados de protección”.

“El control de ingreso no es un mecanismo de detección del coronavirus. Hay otros controles y medidas que tratan de hallar síntomas. Ocho de cada 10 personas no revelan síntomas. El arco de entrada no es una barrera para la enfermedad”, manifestó.

Lalosa consideró que con este caso positivo “las cosas cambian en varios aspectos” y apuntó que hay que seguir “como sigue la evolución”.

“No debemos apresurarnos. No todos los pacientes asintomáticos dan positivo. “En este momento debemos seguir con los controles de quienes tuvieron contacto estrecho (con el infectado)”, dijo.

Agregó Lalosa que “es importante saber de dónde viene la persona que ingresa a la ciudad”, ya que hay lugares que son de mayor riesgo. “Ese dato es importante para nosotros” dijo Lalosa y destacó que “esa persona debe cumplir ciertos requisitos, no bajarse del vehículo que es lo que se está haciendo con el transporte, y además saber por donde circulará. También, si viene de una zona de riesgo, debe hacer cuarentena. Asimismo deben usar barbijo, etc.,” insistió Lalosa.

Flexibilización

Sobre la flexibilización de actividades en la ciudad, Galimberti dijo que “nos toca decidir, teniendo en cuenta la salud, todo lo que hace al día a día de la ciudad. Mantener o retroceder en las flexibilizaciones, dependerá de como se monitorea la enfermedad en los próximos días. Y como decía Fernanda, si la situación se complica estaremos obligados a ciertas habilitaciones tendrán ue sufrir ciertos retrocesos, pero el análisis será día a día”.

Lalosa informó que los casos ue se dieron en Mocoretá y algunos allegados, estuvieron en Chajarí. “Los estamos controlando” dijo y agregó que “viene mucha gente de Mocoretá a atenderse en Chajarí, pero desde ahora tendrán que ir a atenderse en Monte Caseros que es lo que corresponde. Nosotros no los vamos a aceptar”.

Galimberti insistió en que “la vigilancia epidemiológica que realiza el hospital y Salud de la provincia” son de primordial importancia y apuntó que el hisopado no se hace porque sí, sino si se advierten síntomas. Además “el aislamiento de 14 días es muy importante” y “nosotros debemos seguir la idea que baja de la Provincia”, pero destacó que en una provincia de más 1,4 millones de personas, “solamente hay seis casos activos, por lo que consideramos que la situación no es para desesperarse”.

"En Chajarí, si se intensifica la situación sanitaria, se modificarán las medidas de flexibilización adoptadas", dijo el intendente. Agregó que "el contagio del caso de Chajarí vino de afuera, por lo que por el momento todo lo que se permitió en la ciudad seguirá como hasta el momento, pero insistió en que si la situación varía, cambiarán las autorizaciones".

Finalmente, Lalosa comentó que “estamos trabajando con la gente del hospital y del municipio; estamos trabajando muchísimo para que el número de pacientes sea el mínimo posible, debemos tener tranquilidad y decimos a la población que vamos va seguir trabajando y respetando el secreto profesional. Hay que tener reserva total y evitar comentarios que perjudiquen a la persona afectada”.