Bombero vialense encontró $80.000 y los devolvió: "Hoy duermo tranquilo", afirmó

Ariel Héctor Sacca, es un vecino de Viale, que en medio de los mandados y trámites diarios, se le presentó una situación probablemente única: encontró un sobre con dinero. Su actitud de nobleza es hoy una lección social, que recuerda la importancia de los valores humanos.



En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Ariel Sacca relató: "Entre las 10:30 a 11:00 de este miércoles, me acerqué hacia la zona comercial y del Banco Bersa de Viale -como para una mejor ubicación-. Me estacioné sobre la Plaza San Martín y al descender, veo que había una camioneta Nissan, color azul. Me dispongo a cruzar y en eso veo un sobre marrón en la calle, debajo del vehículo, a la altura de la puerta. Lo levanté y ví que en la fila del Banco había un montón de gente, por lo que si preguntaba de quién era, probablemente muchos me dirían que suyo. Así que volví a mi auto y decidí esperar a notar quién era el propietario. Pasaron unos 15 a 30 minuto, cuando viene una señora y un hombre hasta esa camioneta, empiezan a buscar en el interior de la misma, entran a fijarse afuera y ahí noté que era de ellos. Les pregunté si se les había perdido algo y el hombre me dijo que 'unos papeles nomás', entonces les dije si no estaban en un sobre marrón y sorprendidos me dijeron que sí. El hombre lo abrió y me mostró que había plata. Yo no sabía, porque nunca lo abrí, ni me imaginé. Sacó dinero para darme, pero no acepté. Sólo con las gracias, ya era suficiente. Como insistió, les sugerí que si tenían ganas de colaborar, que lo hicieran con Bomberos Voluntarios, que siempre los cadetes necesitan algo, pero que pasen ellos mismos por el cuartel cuando quisieran".

"Cuando supe que era plata, me puse contento, porque los vi a ellos felices", dijo Ariel, asegurando que si hubiese sabido el contenido hubiera repetido su acción e incluso, lo haría si le volvería a pasar. Firme en esa convicción, manifestó: "Actuaría de la misma manera, porque hoy duermo tranquilo. A la persona que le hayan enseñado el valor de las cosas buenas, se va a sentir bien y nunca va a hacer el mal. Soy un simple changarín, que ahora vivo el día a día vendiendo leña y rebuscándomela. Si me tocaban el bolsillo en ese momento, tenía una moneda de dos pesos, pero no me arrepiento, porque ni pensé quedarme el sobre o aceptar la recompensa. Tampoco se me dio por fijarme, porque me enseñaron a no tocar ni revisar cosas que no son mías".

El vialense, cuyo nombre trasciende por estas horas, sostuvo que además de su satisfacción, prioriza dar muestra de buenas acciones a las nuevas generaciones: "Vivo con mis dos hijos, mi mamá, mi padrastro y un hermano. En lo que refiere a mi casa, trato de darles el ejemplo a mis hijos y en relación al cuartel, enseñarles a los cadetes, a los aspirantes, a los chicos que se van sumando, cosas que le dan valor a la vida".

Con un fuerte arraigo al cuartel de su ciudad, Ariel manifestó: "Para ser bombero, se nace y se siente. Cuando uno cumple con el objetivo o salva una vida, es inexplicable lo que se siente. Es una sensación tan grata, de llegar tranquilo a la casa y sentir felicidad", concluyó.