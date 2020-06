Intentan estafas con la excusa del bono IFE: A la policía reportaron al menos 12 llamados en el departamento Paraná

Estacion Plus Crespo

"En este tiempo de cuarentena, la modalidad que más se ha presentado es la de invocar beneficios del ANSES, principalmente el Bono IFE -de $10.000-, que es el que se encuentra en vigencia a nivel nacional y por ende, es un argumento al que la gente le presta atención y se presta a confusión. Hábilmente durante la conversación amena que mantienen víctima y victimario, quienes abusan de la buena fe, logran incentivar a que el damnificado realice una transacción de dinero sin darse cuenta en verdad de la operatoria final", dijo a FM Estación Plus Crespo el Jefe de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, Javier González.

En ese contexto, precisó que "este viernes, la División 911 centralizó 10 llamados de personas que daban cuenta que habían sido contactados telefónicamente, por un supuesto operario de ANSES, quien les hacía saber que por decisión del gobierno nacional, se había llevado adelante un sorteo especial de Bonos IFE, los cuales serían abonados por única vez, consistentes en $10.000. Quienes recibían el llamado supuestamente habían sido beneficiados y el dinero ya se encontraba disponible para su cobro. Le suministraban números bancarios que debían anotar y con los cuales dirigirse al cajero automático, para obviamente luego ir recibiendo las instrucciones de lo que terminaría siendo una transferencia de fondos o un préstamo con el posterior giro a la cuenta de un tercero". La División especializada también tomó conocimiento de un caso de igual tenor, por el cual fue contactada una vecina de Crespo, a través de su teléfono celular, en horas de la siesta del sábado. La misma refirió una llamada entrante con característica telefónica de Buenos Aires y un interlocutor con acento cordobés. En tanto, que en el mismo sentido recepcionó un aviso la dependencia de Viale por parte de una persona de esa localidad.

"Los datos que podemos relevar de cada situación, son de interés para nuestras investigaciones, más allá de que no haya habido víctimas, ya que todos descreyeron y cortaron sin dirigirse hasta la entidad bancaria", afirmó González y agregó: "Hemos tenido en cuenta los detalles que los vecinos han suministrado, para eventuales investigaciones que podrían vincularse".

Una vez más, el jefe policial recordó a la comunidad que "ANSES no se contacta vía telefónica con ningún beneficiario para requerirle datos personales ni para pedirle que se presente en los cajeros automáticos. El cronograma de pagos es únicamente difundido en la página del organismo y los medios periodísticos de confianza, no habiendo depósitos especiales para particulares ni en días diferentes a los anunciados. Es importante que quienes reciben los llamados no respondan a las preguntas de datos personales y en lo posible, corten la comunicación, dando aviso a un familiar de confianza o a la comisaría más cercana".