Agmer rechaza el proyecto del gobierno y dispuso desconexión virtual

El plenario de Secretarios y secretarias Generales, que ha sesionado en forma virtual con el propósito de analizar y debatir sobre el proyecto enviado por el gobierno a la legislatura provincial. Ante esto, el gremio docente rechazó la iniciativa oficial.

"Ante la coyuntura que estamos viviendo, Agmer manifiesta su total y absoluto rechazo a los Artículos 4, 5 y 6 del Proyecto de Ley anunciado por el gobierno de Bordet referente a la declaración de la Emergencia pública en materia económica, financiera, sanitaria y fiscal", explicó el gremio, para añadir: "Tal cual lo comunicara el viernes último nuestra Comisión Directiva Central de AGMER las trabajadoras y trabajadores no estamos dispuestos a ser –una vez más- la variable de ajuste ni a sostener en nuestras espaldas los costos altísimos de esta crisis. Mucho menos cuando hemos sido, precisamente, quienes venimos sosteniendo cotidianamente la educación y la salud públicas en estos tiempos de pandemia, por lo general en la primera fila, atendiendo los comedores escolares y enseñando a distancia; en los hospitales y en los centros de salud, con salarios carentes de toda recomposición incluso desde antes de declararse la presente emergencia sanitaria. A pesar de encontrarnos en frente a un escenario jamás imaginado por nadie, el esfuerzo y el compromiso asumido son ejemplo suficiente de la concepción de solidaridad que tenemos los trabajadores".

Más adelante, se indicó: "Esta organización sindical ha venido acompañando y ayudando de distintas formas frente al avance de la pandemia, en los comedores y merenderos, brindando nuestras instalaciones como lugar de resguardo y aislamiento, en la provisión de insumos para elementos de prevención. A esto lo seguiremos haciendo, convencidos de que junto a nuestras maestras y maestros, profesoras y profesores y los equipos directivos ponemos por delante nuestras mejores actitudes de entrega y sacrificio para lograr superar estos tiempos".

"Desde ese lugar entendemos que la definición de “aporte solidario” planteado en el Proyecto del Ejecutivo conducido por el gobernador Bordet es absolutamente falaz. Las y los trabajadores de esta provincia ya hemos puesto lo suficiente en esta crisis, rechazamos el aumento de los aportes previsionales personales; repudiamos firmemente la actitud velada de modificar el 82% móvil y demandamos a la Legislatura de la provincia en su totalidad, diputados y senadores provinciales, que se abstengan de aprobar este proyecto de ley que atenta contra derechos históricos conquistados por la clase trabajadora. Es por ello que exigimos la derogación de los artículos citados anteriormente, por dos motivos centrales: el primero porque significa llanamente un saqueo al bolsillo de los trabajadores activos y jubilados. El segundo es que observamos la existencia de sectores económicos que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo, mucho menos “solidario”. Y eso no es, en absoluto, “justicia social”; es mezquindad", se alertó por parte de Agmer.

En esa línea, se remarco: "El Proyecto, así, carece de cualquier pretensión “progresista”. Para las y los trabajadores el aumento de los aportes personales es una medida regresiva. Ya lo hemos manifestado reiteradamente: es salario, no es ganancia. Y en contextos de agudización de crisis económica como la que transitamos, tocar los haberes de los trabajadores adquiere un matiz fuertemente confiscatorio. Alertamos que estos aportes que nos quieren imponer no irían a financiar nuestra caja de jubilaciones. Teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho públicas el gobierno provincial, ese dinero se destinará a aportes coparticipables con los municipios de la provincia, o sea que los descuentos que recibiríamos los trabajadores, pasarán a engrosar las Rentas Generales de la provincia, en vez de ir a su lugar legítimo que es nuestra Caja previsional, a la vez que declaramos que el supuesto déficit de la Caja no los generamos los trabajadores".

Ante esto, Agmer convocó a un apagón /desconexión virtual en todo el sistema educativo para los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio.

Declarar el no regreso a las actividades presenciales de toda la docencia entrerriana, en caso de aprobarse el proyecto de ley de emergencia presentado por el gobernador ante la legislatura provincial y mientras no estén dadas las condiciones edilicias, sanitarias y salariales luego de la pandemia.

Publicar una carta abierta a los legisladores bajo el formato de solicitada.

Realizar acciones departamentales que definirán las respectivas comisiones directivas.

Elaborar y avanzar en Campañas en las redes sociales desde todos los sectores de nuestro sindicato en defensa de nuestros derechos y conquistas.

Promover y realizar entrevistas con los legisladores de la provincia en cada uno de los departamentos en conjunto con la Comisión Directiva central de Agmer.

Coordinar acciones en unidad con otras organizaciones sindicales y sociales para llevar adelante estas reivindicaciones y luchas.

UNO