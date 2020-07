Escuela Técnica colecta botellas Pet para fabricar máscaras faciales

El proyecto se plantea como una continuidad de una serie de acciones que la institución educativa ha venido desarrollando en el marco y en relación a la pandemia. Eduardo Ozuna, vicerector de la Escuela Técnica Nº 35 "Gral. Don José de San Martín", indicó a FM Estación Plus Crespo: "A comienzos de la cuarentena, ex alumnos -que hoy son profes y papás de alumnos- empezaron a hablar de que la escuela no podía no contar con impresoras 3D. Esos pensamientos se fueron replicando como un interés y la comunidad respondió de manera excelente, incluso quienes no tienen vinculación con la institución. Es así que este mes de julio nos encuentra con dos impresoras 3D. Vamos a poder brindarle la disponibilidad de esa herramienta tecnológica a nuestros alumnos, pero además ese mismo grupo impulsor, sugirió empezar a generar el material sanitario, ya que fue justamente una de las intenciones iniciales".

Directivos y profesores han puesto en marcha la propuesta: "Estamos pidiendo a los vecinos, su colaboración en la colecta que lanzamos, de botellas Pet -como las de soda-, que son aquellas de plástico transparente -no de color-. Las utilizaremos para fabricar las máscaras faciales, que son sumamente necesarias para cuando nuestros alumnos retornen a clases, después de las vacaciones. En esta primera etapa, se harán para alumnos y docentes".

En cuanto a la generalidad del procedimiento, el directivo explicó: "Estas impresoras van a generar las vinchas y se les adhisionan estos Pet, que antes vamos a reciclar para reutilizar. Les hacemos un proceso de clasificación, porque si están rayadas se tienen que descartar, dado que al estar protegiendo el rostro, obviamente no pueden dificultar la visión. No haremos uso de placas radiográficas, porque requieren de otro proceso anexo. Definimos usar las botellas transparentes". Ozuna instó a dejar las donaciones en los puntos de recolección: Escuela Técnica, de lunes a miércoles, de 9:00 a 12:00; Taller de la Escuela Técnica, los miércoles desde las 8:00; en los accesos a la ciudad; Electrónica ubicada en calle Gualeguaychú, Barrio Norte.

"En este tiempo, las máscaras de protección facial son un elemento de mucha demanda, por lo que los insumos son difíciles de conseguir y lo que podría encontrarse tiene un costo elevado. Así, de manera más sencilla y económica, la Escuela podrá llevar adelante este proyecto", concluyó Ozuna.