Destacan la participación de comerciantes y emprendedores crespenses en "Compro en Casa ER"

Entre Ríos lanzó una Tienda Online, que une la oferta y la demanda de los entrerrianos en múltiples rubros de productos y servicios, y alcanza a todas las localidades. Se hizo con el fin de acompañar a la economía de estos tiempos y los crespenses no han sido ajenos a la propuesta.

Claudio Rosas, responsable de la plataforma gratuita "comproencasaer", explicó el espíritu con el que fue puesta en marcha. En diálogo con el programa Sentirse Bien, que se emite los sábados al mediodía por FM Estación Plus Crespo, manifestó: "Cuando la cuarentena era más estricta, veíamos la complejidad de los comercios entrerrianos para concretar sus ventas. Hoy ya no es lo mismo, pero en su momento no podían atender presencialmente en el local y el costo que conlleva crear una plataforma para una única tienda es elevado si se impulsa de manera individual. Desde el Ministerio de Producción se propuso una plataforma multitienda, para que cualquier emprendimiento, Pyme o industria de la provincia que quiera vender a través de ella, lo pueda hacer. Inclusive está la opción de agregarle los canales de pagos digitales, como para que no sea necesaria una transferencia o que el cliente se tenga que acercar hasta el lugar. Esto vincula a compradores y vendedores de una misma localidad y de otras, ya que se hacen envíos que llegan en el día".

"No hay filtro, es para todo tipo de producto o servicio", afirmó el coordinador de "Compro en Casa ER" y en ese sentido, precisó: "Lo que más se han cargado son ofrecimientos de indumentaria, artículos para el hogar, pero también hay gastronómicos, ferreterías, jugueterías, librerías, con la particularidad de que todo es entrerriano. Apuntamos a comprar lo nuestro y apoyar el comercio de quienes habitamos esta provincia". De hecho, el lema de la plataforma es: "Mientras estamos lejos, podemos estar más cerca. Desde casa, comprá lo que necesitás a las micro, pequeñas y medianas empresas entrerrianas".

El espacio virtual ya muestra casi 40 productos de Crespo. "Tenemos comerciantes y emprendedores de Crespo que se han suscripto y que forman parte del ofrecimiento. Incluso han aprovechado la promoción para el Día del Padre. Para esa fecha, hicimos una campaña con descuentos importantes y a su vez, la plataforma se hacía cargo del envío. No lo abonaba ni el cliente ni vendedor, sino que el programa provincial lo solventó. Próximamente haremos algo similar para el Día del Amigo y el Hot Sale que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de julio. La plataforma colabora para fechas especiales, como para incentivar aún más las ventas. Y en este sentido, es interesante destacar que se ofrece asesoramiento y capacitación a quienes incursionan en esto, con detalles de cómo publicar una buena fotografía del producto, la descripción clara y demás cuestiones que hacen a una mejor presentación, que es lo que recibe el comprador y a través de lo cual va a decidir su adquisición", explicó Rosas.

El responsable de Compro en Casa ER instó a que más negocios o emprendedores se adhieran, contactándose por cualquiera de los canales virtuales habilitados por el Ministerio de Producción de Entre Ríos. "Sólo se requiere la inscripción en AFIP y ATER, como para que sea una herramienta de uso de comerciantes o emprendedores y no venta de particulares", comentó el coordinador.