Transportistas denuncian maltrato y dificultades para circular en el país por la pandemia

En declaraciones realizadas a Radio De la Plaza Paraná, Ludi afirmó que “desde antes que empiece la pandemia comenzaron los problemas, porque el primer corte de ruta que hubo fue cuando el gobernador-emperador de Santiago del Estero mandó la Infantería para no dejar pasar a nadie, y luego de un montón de gestiones, 13 horas después se logró pasar únicamente los camiones con alimentos, a los demás los hicieron volver a todos”.

Como ejemplo, sostuvo que “hay para hacer un libro con todas las cosas que hemos ido pasando” y mencionó que “la semana pasada en Catamarca nos fajaron las puertas y no podíamos bajar del camión”. “Por la tarde del sábado después de cargar en un campo de Santiago del Estero me bajé a comer en un comedor a comer y cuando estaba terminando aparecieron cuatro policías diciéndome que no podía estar ahí, que debía subirme al camión”, relató.

En tal sentido, contó: “Le dije a esos policías que no tenían idea del daño que estaban haciendo, que los transportistas le llevamos a la gente todo lo que tiene para comer y para tomar, arriesgando la vida, por eso no tienen idea de lo que es nuestro trabajo”.

Respecto de los controles en los ingresos de las ciudades, Ludi planteó que “en Santa Fe es muy común que haya lugares de descarga afuera de las ciudades, o en Suncho Corral (Santiago del Estero) también van a buscar la mercadería afuera”, pero dudó de la efectividad de la medida.

Comentó que hace un tiempo “tuvieron a todos los camiones tres horas y media parados en la Avenida 3 de Abril, de Corrientes, pero si somos tan peligrosos para qué nos tuvieron ese tempo ahí y después nos largaron a todos los camiones”. “Donde cargué me tomaron la temperatura, me preguntaron si tenía tos, si había estado en contacto con gente; hasta tres veces nos toman la temperatura en medio día, nos fumigan el camión y en Santiago del Estero me han bañado en alcohol y a pesar de todo eso no nos dejan entrar en la estación de servicio que está afuera del pueblo. Además, anoche a un colega lo paró la policía de Santiago del Estero y nos están avisando que en esa provincia solamente se va a circular de 7 a 12, cuando se necesitan dos días para pasar la provincia entera; es una locura lo que están haciendo”, describió.

Ante esta situación, Ludi admitió que “desde el principio” de la pandemia pide “que el transporte pare, que no se mueva nada hasta que la gente tome conciencia de lo que significa el transporte”. “Todos los seres vivos llevan el transporte en la sangre, porque la sangre es transporte; la sangre transporta los nutrientes, los glóbulos blancos que nos defienden de los virus que también transporta, es decir que si se para, si deja de correr la sangre, el cuerpo se muere; y si el transporte para, el país se muere. Entonces es algo con lo que hay que convivir, el transporte no se puede parar porque la gente no va a tener para comer”, graficó.

“La gente tiene que tener un poco de tolerancia, no maltratarnos de esa manera inhumana”, reclamo el transportista.

En ese contexto, explicitó: “Si vamos a los números, está el caso de Catamarca donde llegué en el foco, 24 horas después del primer caso que fue en un colega, quien tuvo la precaución de venir avisando que se sentía mal; no como hace otra gente como fue la señora de Santiago del Estero que en un velorio contagió a 60 personas, sabiendo que estaba mal”.

“En estos 120 días tuvimos un fallecido en Fraile Pintado, un sospechoso que miró en Misiones que venía de San Pablo dijo que estaba mal, fue un reemplazo a descargar al sur, en Neuquén, y apenas fallece el chofer titular al reemplazo le hicieron absolutamente todos los estudios que dieron negativos. Ese chofer estuvo dos días durmiendo en la misma cama y comiendo en la misma cabina que su compañero y no hubo contagio, es decir que es dudoso de si este chofer fallecido tenía coronavirus. En 120 días tenemos dos o tres casos de choferes y nos están corriendo como si el coronavirus manejara el camión”, planteó.

En este marco, Ludi sostuvo que “para esto el Sindicato no existe porque solo se encarga de hacer sus negocios propios, salvo el disidente que hace unos días hizo un corte en Rosario”.

En cuanto a la situación en esta región, dijo que “Entre Ríos está tranquilo como en Santa Fe, pero Santa Fe ahora tiene un control más estricto en el Túnel” pero se preguntó “para qué sirve que en las provincias tomen los datos de camiones y choferes uno por uno, sólo se gana hacer largas colas de vehículos”.

“Le tengo más miedo a los brutos que nos gobiernan y a los que nos toman la temperatura en la ruta que al virus. Si tenés una línea más de temperatura te bajan del camión en el medio de la nada, si alguien tiene un resfrío y por eso pierde el olfato, porque todos los años teneos fiebre por las gripes pasajeras, pero ahora te anotan todo como coronavirus”, graficó.

“Esta es la locura que han generado y no la van a solucionar con la barbaridad que están haciendo, y al transporte no lo pueden parar porque se termina la vida, tanto para comer como para las exportaciones que están saliendo que es el sustento principal del gobierno”, concluyó.