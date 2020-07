Confirmaron el primer caso de coronavirus en Alcaraz

Este sábado, una mujer de Alcaraz fue notificada del resultado positivo para Covid-19, siendo la primer paciente de esa ciudad. La información fue confirmada por la viceintendenta, Elena Segovia.

La funcionaria municipal señaló: “Se trata de una chica, que el jueves fue a Paraná a hacerse unos estudios. Ese día le hicieron el hisopado y hoy le dieron el resultado positivo. A la pareja le van a hacer mañana el hisopado”.

En ese sentido, agregó: “Esta chica que dio positivo no estaba en actividad, no estaba trabajando por sus problemas de salud y por lo tanto no tenía contacto con absolutamente nadie. No sabemos dónde se podría haber contagiado. Eso está todo en estudio. No vamos a saber bien hasta que sepamos el resultado de su pareja”, afirmó a La Sexta. Por último, refirió que la familia de la paciente, ya fue aislada.