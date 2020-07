Fuerzas políticas coinciden en la necesidad de comenzar a trabajar en la pronta reubicación de los boliches bailables

Las modificaciones introducidas a un proyecto de ordenanza y las fundamentaciones de ambos bloques de concejales de Crespo, permiten vislumbrar una cuenta regresiva en el proceso de reubicación de los boliches bailables. Actualmente están concentrados en la zona céntrica, pero tanto el Frente Justicialista Creer como el Frente Crespo Nos Une, coincidieron en un compromiso público de comenzar a trabajar en la pronta relocalización de tales actividades.

El tema llegó al Concejo Deliberante a partir de un pedido de excepción formulado por inversores crespenses, a quienes se les concedió el permiso de uso de un local destinado a actividades bailables. El mismo está ubicado en calle Otto Sagemüller 1152, inmueble tradicionalmente utilizado con ese fin. El bosquejo normativo llegó al recinto expresando una autorización hasta el 31 de julio de 2023, sin embargo el bloque oficialista anunció que se reduciría hasta el 31 de julio de 2021. Otra modificación, fue la disposición de que el permiso y eventual habilitación comercial puedan ser revocadas, en caso de que el municipio constate irregularidades; es decir, que caerían ambas autorizaciones en vez de sólo una. Asimismo, la normativa sancionada señala que se suspenderá el permiso de uso y la habilitación comercial cuando la actividad origine problemas de convivencia con los vecinos.

Estos cambios, respondieron a un espíritu que claramente manifestaron tener las fuerzas políticas representadas en el ámbito legislativo, que está vinculada a la reubicación de este tipo de divertimentos nocturnos. Si bien ha sido un tema recurrente en los últimos años, las excepciones han ido prolongando la efectiva puesta en funcionamiento en otro sector del urbanismo crespense. Sin embargo, los plazos parecieran ser esta vez más precisos.

En su defensa y fundamentación del permiso otorgado, la presidenta del bloque de concejales Frente Crespo Nos Une, Dra. Elina Ruda, expresó: "Esta es una decisión que implicaba analizar la conjunción de varios intereses, que se ponen en juego al hacer una excepción. Quiero destacar que esta ordenanza viene a traer una novedad, porque el año pasado el Concejo Deliberante anterior, aprobó una modificación en el Código de Uso del Suelo de nuestra ciudad y eso implica una metodología diferente a la hora de pedir excepciones, en cuanto a la realización de una actividad de este tipo. Lo que garantiza esta ordenanza es la posibilidad como concejales de habilitar el uso y es facultad del Ejecutivo la habilitación de la actividad comercial, que está regulada en la Ordenanza 89/16, donde están todos los requisitos que se deben cumplir para poder ser habilitados para el fin de boliche bailable. La decisión que tomó este Concejo es hacer lugar a la excepción, con algunas modificaciones".

El justicialismo local también dio sus consideraciones sobre la temática en cuestión. El presidente de bloque, Javier Fontana, manifestó: "A lo largo de los años los boliches han afectado a algunos vecinos, a quienes de hecho hemos recibido en este Concejo Deliberante. No les puedo llevar la tranquilidad de que no se va a generar algún tipo de inconvenientes -que sabemos que los hay en las horas previas, durante y después del funcionamiento del boliche-; pero sí decirles que escuchamos sus reclamos, sus preocupaciones. Por eso propongo que este Concejo Deliberante se aboque inmediatamente a trabajar en una solución que 'entre todos' tenemos que buscar, que es la reubicación del lugar de funcionamiento de los boliches bailables o lugares de divertimento nocturno para jóvenes. Es dificil tomar una decisión, porque no está en el ánimo nuestro ni del bloque oficialista, coartar la libertad de trabajo -derecho que todo el mundo tiene, más en el caso de estos jóvenes que quizás sea su primer emprendimiento o no-, pero todos deben tener la oportunidad de trabajar, de ganarse su sustento. No queremos en absoluto ser quienes tengamos que prohibirles el uso. Pero recordemos que hay otra gente afectada, que son los vecinos, con quien también hemos tenido varias reuniones, sobre todo algunos concejales que venimos del período anterior. Creo que esta solución que se encuentra hoy, de extender la autorización sólo por un año -mientras se va trabajando en buscar las nuevas alternativas-, es lo más acertado. Si bien en un primer momento -como se lo hemos expuesto al bloque oficialista-, teníamos alguna inquietud o duda en acompañar este proyecto, fundado justamente en lo atendible que es el reclamo de los vecinos, pero en este nuevo contexto que se plantea, vamos a acompañar el proyecto. Le pido no sólo a los concejales que nos pongamos inmediatamente a trabajar en esto, sino también a las autoridades que tienen la tarea de control, a ellos pedirles que mientras estén funcionando -porque después de la autorización de uso de este local, vendrán otros a los cuales también se les vence el plazo e imagino tendrán el mismo tratamiento que este-, redoblar esfuerzos en tratar de que los vecinos sufran lo menos posible con la apertura de los boliches, cuando puedan abrirse nuevamente".

Finalmente y previo al voto unánime, Elina Ruda dio precisiones del objetivo: "Comparto los dos intereses expresados por el concejal Fontana y agregaría un tercer interés, que es el derecho a diversión que tienen los jóvenes. Es el que más influyó ahora, porque no tienen una representación física -los chicos no saben lo que estamos discutiendo acá-. Quisiera decir también, que el Código de Uso sí prevé una solución -y justamente es la razón por la que hacemos lugar a esta excepción-, que es que el lugar para que funcionen los boliches bailables está definido en él; sólo que nosotros consideramos que necesitamos el tiempo para ir haciéndolo paulatinamente. También modificamos la fecha, porque eso nos va a obligar a todos a redoblar los esfuerzos para que eso vaya sucediendo. Y cuando digo todos, es el gobierno, nosotros en este espacio representando los derechos de los ciudadanos y el sector de inversión, al cual le corresponde entender que por la forma en que vivimos en esta comunidad, hay actividades que ya tienen un lugar especifico", concluyó.