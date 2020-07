Servicios gastronómicos reclaman urgente definición de la fecha de retorno de las fiestas privadas

Las actividades económicas que se motorizan en torno a la realización de una fiesta privada, están por estas horas clamando la definición de una perspectiva más concreta de la rehabilitación de las mismas, por varias razones. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Juan Carlos Dechand, propietario de uno de los servicios de la ciudad, expuso la situación: "Durante este tiempo la estamos pasando muy mal, al igual que quienes se dedican a la fotografía, disc jockey, decoración. Es una etapa muy mala, de muy escasos recursos. No tenemos posibilidades de poder seguir en esto, en medio de la incertidumbre. Todo este entorno de cuestiones, llevan a pensar en cambiar de rubro, pero uno tiene muchas fechas confirmadas, compromisos asumidos, porque gracias a Dios no nos han suspendido el servicio, sino que han pospuesto las fiestas. Hay gente que ha traspasado hasta 3 veces la fecha ya. Entonces no es fácil abandonar todo y cambiar de rubro, por otro que esté en actividad en este momento y si lo hiciera, también perjudicaría a quienes ya están en ese rubro. Creo que es prioridad buscar la forma, determinar los recaudos que sean necesarios para hacer fiestas y que no pase nada. La gente que tiene programados cumpleaños de 15, nos llama y pregunta que si sabemos algo, no tenemos ningún panorama y está complicadísima esa situación, porque pasarán pronto a cumplir 16 y no tuvieron sus fiestas".

En cuanto a otro tipo de eventos tradicionales como las recepciones, uno de los referentes locales del sector sostuvo: "Creo que aún no saben qué van a hacer. Hoy está todo parado y seguramente se resolverá en octubre, si se hacen o no. Tengo confirmado el servicio para egresados de Aldea Brasilera, Racedo y una promoción de Paraná también. Sin embargo, no es seguro".

Dechand analizó la situación del contexto más próximo a los crespenses y afirmó: "Me puse contento cuando vi la nota referida a los viajes, que en pocos meses inicia su reactivación. Pero me llevó a pensar: si en septiembre la gente va a poder empezar a viajar al exterior, creo que nosotros podríamos hacer fiestas con gente de nuestra ciudad, que es muy cuidadosa y hay pocos casos de coronavirus. Hoy la gran pregunta es en cuánto tiempo estaríamos habilitados para arrancar con los eventos. Estamos en una situación muy fea para nosotros y para la gente. Gracias a Dios se mantienen las consultas, pero les podemos dar pocas respuestas, porque no sabemos dónde estamos parados, cuándo vamos a arrancar. Ahora tampoco podemos hacer presupuestos siquiera, porque no sabemos cuándo se va a volver como para establecer precios. Las personas no pueden organizarse así", lamentó.