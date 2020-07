Adolescente transitaba por Colonia Avellaneda con una moto robada en Paraná

Estacion Plus Crespo

La intensificación de los operativos de control no sólo reduce la circulación de personas en este período de cuarentena, sino que permite recuperar bienes que estaban siendo buscados por la policía y la justicia. Lo propio ocurrió en Colonia Avellaneda. Según supo FM Estación Plus Crespo, este sábado los efectivos detuvieron la marcha de una moto Cerro CE150, la cual era guiada por un menor, de 17 años de edad. El mismo transitaba por Gral. Belgrano y San Martín, donde se encontraba ubicado un punto de control, el cual no superó.

Ante la irregularidad de la falta de dominio colocado, los agentes consultaron en la base de datos oficial la condición de la unidad, a través de su número de motor y cuadro, constatando que sobre el motovehículo pesaba un pedido de secuestro vigente, formulado por Comisaría 2ª de la capital entrerriana, donde se había radicado oportunamente la denuncia de sustracción.

Puesta en conocimiento de la situación a la Fiscal de Menores en Turno, ordenó que el adolescente sea trasladado a la División Minoridad, quedando supeditado a la causa.