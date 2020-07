La Iglesia Evangélica Congregacional no hará reuniones y continuará con la modalidad virtual

Estacion Plus Crespo

La Iglesia Evangélica Congregacional se sumo al grupo de expresiones de fe de esta ciudad que han optado por aún no retomar las actividades presenciales, pese a que ya le han sido habilitadas por Provincia y el Municipio. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Pastor Damián Weigandt, manifestó: "Por el momento no vamos a estar realizando reuniones públicas, ya que nos parece bien mantener aún la restricción. Estamos pasando momentos particulares, donde una flexibilización podría traer complicaciones. igualmente respeto en nombre propio y de la Congregación a aquellas instituciones religiosas que necesitan de estos encuentros presenciales. Cada comunidad de fe tiene sus características y preferencias, nosotros vamos a seguir con la modalidad virtual, manteniéndonos activos online por redes sociales y los dos canales de televisión de la región, tanto de Crespo como General Ramírez, que nos retransmiten".

El Pastor sostuvo que "la reunión principal es los domingos, desde las 19:00 y con una duración de una hora y media aproximadamente. Tenemos la Escuela Bíblica, en forma simultánea a la reunión de los jóvenes y adultos. Recibimos al mismo tiempo a las familias, porque participan de estos diferentes espacios, de acuerdo a la edad, de manera que administrar la presencia sujeto al cupo, nos generaría complicaciones. Habría que pensar en tener que hacer múltiples reuniones, estar restringiendo a unos y admitiendo a otros, porque hay edades de riesgo que no pueden concurrir. Nos pone en un lugar incómodo. Queremos nuestras puertas abiertas para todos. Si no tuviéramos la posibilidad de grabar y llegar con el mensaje a través de la tecnología, nos valdríamos de esta medida; pero estamos con las alternativas de difusión virtual, que no suplanta ni concentra al 100%, pero estamos en un nivel de alcance e interacción por estas vías que es muy bueno", aseguró.