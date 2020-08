Luis Schonfeld: "Estamos dolidos, porque como municipio no recibimos ninguna comunicación oficial sobre un caso de coronavirus en Aldea María Luisa"

En la mañana de este viernes, la cartera sanitaria provincial confirmó un diagnóstico positivo a Covid-19 con localización geográfica en Aldea María Luisa. Las autoridades municipales recibieron la noticia al hacerse pública, con el mismo desconcierto que los pobladores de la comunidad. Dejando en evidencia su malestar por la situación, el presidente municipal Luis Pablo Schonfeld, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Nos enteramos de la misma manera que se enteraron los más de 80 intendentes de la provincia, que tenemos un grupo de WhatsApp formado para eso, que incluye a la ministra de Gobierno y de Salud. Tampoco nadie se comunicó desde las Secretarias de Provincia con nosotros ni la policía o el Centro de Salud. La Aldea está convulsionada, explotan los teléfonos de todo el mundo, la prensa nos llama, los intendentes vecinos también nos consultan para brindarnos su apoyo y para trabajar en conjunto, pero lamentablemente no nos han informado nada. Las autoridades provinciales sabrán por qué lo hacen. Estamos dolidos, porque como municipio no recibimos ninguna comunicación oficial sobre un caso de coronavirus en Aldea María Luisa. No nos creemos importantes, pero las autoridades sanitarias o el gobierno de la provincia tienen estas actitudes incalificables de a ratos. Es una vergüenza que se actúe de esta manera, ninguneando a un pueblo entero, poniendo en vilo a los familiares de quienes habitamos la Aldea y que residen en otros lugares, que obviamente llaman preocupados. Estamos en todas las redes sociales, en los portales de noticias, en los grupos de WhatsApp y nosotros no sabemos nada".

"Fuimos a Crespo ha llevar unos papeles, teníamos que hacer unos trámites y como tenemos la camioneta ploteada, la gente nos miraba medio raros. Nos volvimos y en las calles de la Aldea no andaba nadie. Fue una sorpresa para todos. No se entiende ningunear así a la gente de pueblos chicos", lamentó.

"Si tenemos un caso, debemos actuar en consecuencia. Adoptar medidas, seguir el protocolo, llevar adelante los aislamientos, pero no tenemos definido dónde actuar. Estamos a la deriva, esperando alguna comunicación", afirmó el intendente.

Ahondando en el propio contexto de incertidumbre, Schonfeld señaló que no se descarta que sea una persona que porta domicilio en Aldea María Luisa y tal vez no resida en el localidad, sobre lo cual reflexionó: "Creemos que podría ser un caso así. Pero si les figura un domicilio en el DNI, cuando se hace el hisopado, cuando se confirma el resultado, no le preguntan ¿dónde está viviendo? Deberían aclararlo. Preguntarnos a la policía o al municipio, si lo conocemos, saber si todavía vive ahí. Hay que aclarar ese tema".

El intendente Schonfeld anticipó que brindarán un comunicado cuando reciban información oficial sobre la situación epidemiológica que estaría incluyendo a la localidad en el contexto de pandemia provincial.