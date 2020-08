Detectan adulteraciones en un automóvil al pasar por la Caminera Diamante

Estacion Plus Crespo

Alrededor de las 18:00 de este lunes, efectivos policiales del Puesto Caminero Diamante, detuvieron la marcha de un Dodge 1500, en circunstancias de encontrarse realizando un operativo de control rutinario en la Ruta 11, frente al INTA.

Según se indicó a FM Estación Plus Crespo, la unidad era conducida por un hombre de 47 años de edad, domiciliado en Diamante, quien presentó la documentación solicitada, sin embargo no fue suficiente para superar el control. Los uniformados verificaron con el sistema oficial y el número de motor no coincidía con el de la Cédula de Identificación Vehicular, como así tampoco la numeración de chasis, que presentaba signos de adulteración.

La Fiscalía de Diamante dispuso el secuestro del rodado, al tiempo que en el lugar se convocó al fotógrafo de la Dirección Criminalística y al verificador, para diligenciar las pericias de rigor.