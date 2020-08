LAR impulsa la producción de perejil en la zona circundante a Crespo

Estacion Plus Crespo

El perejil es uno de los condimentos más clásicos de la cocina argentina, por el sabor que aporta y la capacidad aromatizante, sin perjuicio de sus beneficios nutricionales. La hierba aporta un toque especial a nuestra alimentación y muchas son las personas que optan por esta especia en su versión desecada, dada su practicidad. La Agrícola Regional (LAR) Cooperativa Ltda. incursiona con firmeza en favorecer la producción regional, haciéndose cargo del tratamiento y comercialización del producto.



Acerca de esta producción alternativa, la Ing. Agrónoma Carolina Holzheier -Técnica de la Sección Hierbas Aromáticas de LAR-, explicó a FM Estación Plus Crespo: "La Cooperativa desde el año 2000 está trabajando con hierbas aromáticas. Se han probado y adaptado a parcelas de ensayo un sinfín de variedades de especias, y se seleccionaron aquellas que por su comportamiento son más rústicas y más fáciles de practicarlas a campo. Apostamos al cultivo de perejil y de hecho, tenemos un grupo de productores que se dedican a producir para la Cooperativa e invitamos a aquellos que quieran abrir su horizonte e incorporarse a este proceso productivo. La única limitante nuestra es el traslado de la máquina cosechadora, por ello trabajamos con quienes no estén a más de los 15 kilómetros de Crespo. LAR brinda al productor el asesoramiento, tenemos disponibles los insumos para que haga la siembra, acompañamos el seguimiento del cultivo y brindamos el corte con nuestra máquina. Actualmente cada uno cuenta con una superficie de 2 ó 3 hectáreas y en total sumamos 15 hectáreas de cultivo de perejil, que después van al secadero de la Planta de Hierbas Aromáticas y sufren su proceso de industrialización".



La experiencia demuestra que el perejil logra un buen desarrollo en la zona circundante a Crespo, sobre lo cual la profesional explicó: "El cultivo en sí es rústico, prefiere los climas cálidos. Pero con los inviernos nuestros, no hay mayores complicaciones. Al planificar la siembra, sólo es necesario tener en cuenta la correcta selección del lote, sobre todo por los rastrojos que puede llegar a dejar el cultivo antecesor, ya que la plataforma de corte de la máquina cosechadora va casi al ras del suelo y no queremos juntar rastrojos de maíz -por ejemplo- y llevarlo al secadero, porque iría en detrimento de la calidad del perejil a ofrecer. A su vez, proponerse un buen preparado del suelo, porque la semilla es muy chica y al ser tan pequeña, es necesaria una tierra suelta, para lograr un contacto que garantice una emergencia rápida de la planta".



Carolina Holzheier indicó que el tratamiento que requiere se centra en el control de ciertas malezas, sobre lo cual manifestó: "Las empresas no se dedican a fabricar productos para cultivos alternativos, dado que las superficies implantadas a nivel nacional no son demasiadas, entonces no se convierte en un mercado fuerte. Hay pocos productos para aplicarle y tratamos de usarlos muy bien, siendo responsables a la hora de seleccionarlos. Las malezas están tomando resistencia y en la zona, al haber producción avícola, el productor adopta la fertilización con gallinaza de pollo; eso por ahí aumenta el número de malezas. Por eso se hacen tratamientos de malezas previo a la siembra y si es necesario, post emergencia de la hierba. Y conlleva un control manual, que también es necesario".

La técnica se refirió al rinde económico, dando cuenta que "el retorno de la inversión es muy rápido, porque en un plazo de 6 meses ya se está teniendo un ingreso". Al respecto, ahondó: "La siembra se realiza –en el mejor de los casos- en el mes de febrero y garantiza 4 cortes. Este año se atrasó porque las lluvias no llegaron y la siembra se hizo en marzo. Igualmente pensamos sacar tres cortes: el primero va para cubrir gastos de siembra, de preparado de suelo, de herbicida y los otros dos cortes ya quedan de ganancia para el productor. Es una buena inversión, siempre teniendo en cuenta el manejo que se hizo de cada lote".



En cuanto a las sucesivas etapas de procesamiento, la ingeniera agrónoma detalló: "Del campo se lleva al secadero. Ahí pasa un proceso de deshidratado y pasa al despalillado -donde se separa el tallo de las hojas-. El material deshidratado y las hojas en buen estado pasan al embolsado y fraccionado, en presentaciones de 25 grs. para la marca LAR y a su vez producimos en presentaciones de 25 grs. y 50 grs. con la marca Primer Precio".

La perspectiva de amplitud que La Agrícola Regional Coop. Ltda. se propone en sus proyectos, lleva a impulsar una mayor cantidad de productores dispuestos a incursionar en el cultivo de perejil. En ese sentido, Holzheier expresó: "La producción alcanza para satisfacer nuestra demanda de comercialización a consumidores finales, pero permanentemente recibimos consultas de firmas que quieren comprar a granel, en presentaciones de 10 ó 20 kilos y ahí nos quedamos un poco cortos de mercaderías".

"Respaldamos el desafío de quienes se animan a otras producciones, siendo una alternativa las especias", dijo Carolina Holzheier y acotó: "Se han hecho plantaciones de albahaca, que tiene un poco la limitante del combate de las malezas, porque la siembra se hace primavera y la tasa de emergencia de la albahaca es media lenta y el crecimiento de las malezas es superior. Hay que ser más exigentes en lograr ese control. También la menta era muy requerida por los consumidores y en la zona se obtenían plantas con un muy buen aroma, pero requiere bastante riego y con el desfasaje de los costos de electricidad, fue quedando relegada. Orégano también se ha cultivado y cuando el clima acompaña, el sabor y el aroma que se consigue es muy bueno. No hay nada que envidiarle al orégano mendocino, aunque tiene que haber un clima no muy llovedor, entonces se torna casi una lotería saber cómo vendrá la temporada. Pero el perejil es más rústico, por eso la inclinación que se ha tomado es mayor hacia este cultivo", concluyó.