Aparecieron dos ciervos en el centro de Concordia: Los asustaron y murieron

Al encontrarse con personas los ciervos huyeron. Uno resultó herido y el otro no pudo ser reanimado: ambos murieron. Una guardaparque dio indicaciones para quienes se encuentren con estos ejemplares en la vía pública.

Según se informó, cuando las personas se percataron de la presencia de los animales hubo una corrida. Se presume que se asustaron, intentaron escapar y uno de ellos impactó contra los vidrios de un cajero, lo que le causó la muerte inmediata.

El otro ciervo siguió corriendo y fue atrapado en la intersección de calle Entre Ríos y Avenida San Lorenzo, pero a los pocos minutos murió. Se lo intentó reanimar pero no lo lograron.



Al respecto, Marcelo Cortiana, guardaparques del Parque San Carlos de Concordia, dijo que “son dos ciervos axis. Venían desde la zona este de la ciudad, por San Lorenzo. Algunos chicos les tiraban piedras. Siguieron su caminata y terminaron en el centro”. Y agregó: “La naturaleza se está recuperando y cada vez más aparecerán estos animales en las ciudades”.

“Una pena que hayan terminado así. No se los pudo salvar. Uno quiso entrar al cajero y se chocó el vidrio, queriendo huir”, relató.

Aseguró que “cuando vemos este tipo de animales tenemos que llamar a la Policía, a los Bomberos, a Abigeato o alguna dependencia municipal para tratar de atraparlos de manera segura. Lo mismo con unas nutrias que aparecieron hace unos días o víboras”.

“No hay que cazarlos. Y hay que tener cuidado porque son animales salvajes. Hay formas de que lleguen a la ciudad. Ellos andan libremente por el Departamento Colón o San Salvador. No es nativo de la zona. Se fueron reproduciendo y empezaron a ganar terreno. Calculo que a Concordia llegaron caminando por la bajante del río, ahora que no hay tanta gente. O puede ser que alguien los haya cazado en otro sitio y los trajo para acá”, resaltó a El Once.

“Más al sur de la ciudad se suelen ver más ejemplares. En este caso eran dos. No son mascotas ni juguetes. Hay que convivir con estas especies, la naturaleza se va recuperando y va a ser cada vez más común que aparezcan. No hay que alarmarse. Ahora se empezaron a ver más aves exóticas, que antes no aparecían en la ciudad”, dijo.