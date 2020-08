Viajes estudiantiles: podrían volver cuando haya clases presenciales

Los tradicionales viajes estudiantiles de fin de año a Bariloche o Carlos Paz que los jóvenes que terminan el secundario o la primaria esperan durante tanto tiempo se han suspendido a causa de los efectos de la pandemia de Covid 19 y las medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno.

El panorama es de total incertidumbre para los estudiantes y los padres, que han venido pagando durante meses y con mucho esfuerzo para poder realizar esos viajes.

En ese sentido, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) anunció que esos viajes se podrían realizar “a partir de un tiempo lógico de entre 15 y 30 días posteriores al inicio de las clases presenciales”. Aunque todavía no hay fecha de cuando los jóvenes volverán a las aulas, el anuncio significa un panorama estimativo de lo que podría suceder.

“Nos encontramos atentos y pendientes de esta temática para poder enfocarnos en las reprogramaciones de los viajes postergados. El requisito fundamental para avanzar con las reprogramaciones es la aprobación del Ministerio de Salud para que los contingentes puedan trasladarse con los debidos protocolos necesarios para resguardar la seguridad de todos los involucrados en los destinos, hoteles, transportes, excursiones y durante las salidas nocturnas. Estamos convencidos de que estas medidas serán de resguardo para todos nuestros pasajeros y permitirán que los viajes se realicen”, señaló la FAEVYT.

SENSATEZ

La situación en Paraná en cuanto a la programación de esos viajes es similar a la del resto del país. Así lo confirmó a El Diario Alexis Defagot de la empresa Costanera 241.

“Por lógica, primero tiene que estar el aval a nivel gubernamental que permitan los viajes. La sensatez y la lógica llevan a pensar que si empiezan las clases presenciales, 15 días posteriores a eso se podría empezar a realizar los viajes. Si no empiezan las clases, tampoco se pueden realizar los viajes”, remarcó.

“Obviamente, que tanto nosotros como los prestadores de servicios de Carlos Paz o Bariloche, que son los lugares más frecuentes para los viajes de egresados, estamos todos esperando la orden para poder dar los servicios. Pero mientras no se pueda circular y que no se pueda hacer nada como en este momento, está todo parado”, destacó.

Claro está que en cuanto se pueda volver a viajar, se tomarán todos los recaudos necesarios y las medidas de prevención e higiene. Uno de los requisitos fundamentales será la necesidad de presentar un hisopado negativo.

“Si llegan a poder hacerse los viajes se harán con todos los protocolos que se les exige a los hoteles, como también a los micros o las empresas de turismo. Seguramente, se exigirán los hisopados previos al viaje y las habitaciones con determinada cantidad de pasajeros. Se habló en un momento de que los micros podían ir con la mitad de los pasajeros pero eso es totalmente inviable, como pasó con los aviones. Ya se retrocedió con eso”, indicó el agente turístico.

Más adelante, aclaró que teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre general las novedades y los cambios se van dando día a día.

“Todos están a la espera. Esta situación afecta mucho a ciudades como Carlos Paz o Bariloche que viven del turismo. Si no se pueden hacer los viajes, muchos negocios no pueden subsistir. No quiero quedar muy pesimista con mis opiniones pero es así. Están las empresas de transporte, los hoteles, los restaurantes, los guías, los boliches bailables. Hay muchas familias que trabajan de eso y todo está relacionado con el turismo. En esas ciudades, la mayoría de la gente se mueve detrás de esa actividad”, subrayó.

PAGOS

Con respecto a los pagos de los viajes, informó: “Tanto los grupos de estudiantes primarios como los de secundarios comienzan a pagar un año antes, en cuotas fijas. Algunos comienzan hasta dos años antes. La gente que ha podido seguir pagando, lo ha hecho en su gran mayoría. Porque el hecho de dejar de pagar dos meses provoca que pierdan el precio congelado que tuvieron. Entonces, todo el que pudo trató de seguir pagando pero hay gente que no lo puede hacer. Además se fue prolongando la posibilidad de hacer los viajes y ahí se mezcla entre las posibilidades de pagar y la incertidumbre. Lógicamente, el que termina de pagar le queda el viaje pagado para cuando se pueda hacer. Si no lo pagaron y aumentó el costo, si se puede hacer se cobrará la actualización del precio. Hay algunos casos que tampoco han podido pagar y han avisado a tiempo. Obviamente, la empresa opta por si tienen motivos lógicos y de fuerza mayor devolverle el dinero con los descuentos lógicos y contractualmente pactados”.

Con respecto a los grupos que están actualmente cursando el último año, Defagot manifestó: “Tanto nuestra empresa, Costanera 241, como otros prestadores de la ciudad hemos decidido no vender esos viajes. Optamos por no vender porque si bien podríamos hacerlo, ¿qué servicio se vende?, ¿a qué precio? No se sabe solamente si se va a hacer o no el viaje sino que el precio en situaciones normales uno lo calcula y se va pagando a los prestadores de servicios para que nos mantengan los precios. La misma plata que nos pagan los clientes a nosotros la vamos pasando a los prestadores de servicios”.

Ganas de viajar pero pocas certezas

Al ser consultado por El Diario sobre cómo están las actividades de las empresas de turismo teniendo en cuenta la imposibilidad de viajar a otras provincias o al exterior, Defagot describió la situación que atraviesan.

“Hay ganas reales, en el común de la gente, de seguir viajando. Uno lo palpa entre los conocidos y amigos que nos dicen que quisieran viajar. Hace un tiempo empezaron a salir promociones al exterior a muy bajo costo para viajar en octubre o noviembre porque se pensaba que para esos meses iba a estar abierto todo. Pero todos los días esa posibilidad se va pateando para más adelante. Entonces, vender con la incertidumbre de que se pueda postergar la fecha pactada y que la gente no pueda hacer los viajes es complicado. Hay una intención de reactivar el sector y es lógico pero es navegar en una incertidumbre total. Nuestra posición es, por ahora, hasta que no haya alguna luz en el final, quedarnos quieto y esperar. Somos el sector más golpeado, por lejos. Estamos abriendo algunas horas para atender vía internet algunas consultas de clientes pero más que eso no tenemos actividad”, concluyó.