Avanza la recuperación del ramal ferroviario Crespo y proyectan su reactivación

Estacion Plus Crespo

"La reactivación del servicio de trenes es una prioridad", aseveró el secretario de Transporte de Entre Ríos, Néstor Landra, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, en ocasión de referirse a las acciones y gestiones que se vienen llevando para volver a poner en marcha la prestación en Paraná Campaña.

El funcionario precisó la conceptualización del objetivo: "Estamos convencidos que se tiene que reactivar el servicio en el país, llegando a los puntos de consumo, con un servicio que sea más económico para los pasajeros y a su vez, brindando la posibilidad de traslados de insumos y materiales, más en nuestra provincia productiva. Hoy estamos en un momento difícil por la situación que atravesamos, que nos impulsa a disponer una impronta mayor y por eso en esto hemos sumado a intendentes, que coinciden con esta metodología de trabajo y valoran la vuelta del tren". En ese marco de pensamiento, Landra dio cuenta de la etapa más avanzada en la zona: "Nos hemos propuesto volver este año con el ramal La Picada y Oro Verde. Éste último conlleva una complicación extra, porque nos está faltando un tramo de 90 ó 100 metros de vías, pero igualmente ya contamos con el material para reponer: durmientes, rieles y piedras. Tenemos la mano de obra, que son más de 40 empleados de la Base de Trenes y a esto le sumamos los que disponen los municipios y Vialidad Provincial, que incluso aporta camiones y retroexcavadoras. Hay municipalidades que estarán facilitando sus maquinarias y recurso humano. Con ese modo de trabajo, hoy estamos muy próximos a llegar a reactivar la Estación La Picada, que fue un sueño desde siempre y que se daría en el mes que viene".

El secretario de Transporte indicó que se han evaluado los diferentes tramos ferroviarios y en ese sentido anticipó que el ramal Crespo integra la nómina de reactivaciones previstas en el mediano plazo. "Conocimos las condiciones y registramos el material rodante que está funcionando y el que no está funcionando. Establecimos contacto con Sergio Portela -Coordinador de Trenes Argentinos 'Base Entre Ríos'- y con Martín Marinussi, presidente de Trenes Argentinos, quien además nos visitó. Con ellos se consensuó trabajar en gestiones tendientes al transporte de pasajeros y transporte de carga a través de dicho medio, contemplando centros logísticos, paradores, terminales y demás. A partir del relevamiento, se constató que el ramal Crespo fue hecho nuevo hace no muchos años, y el no uso, además de contener gramillas y pastos, han favorecido su mantención en buenos estado. Sólo algunos metros la vía necesita un recambio como para poder circular con un tren de bajo peso, que sería el caso del transporte de pasajeros. Lo tenemos en carpeta y es uno de los puntos que nos interesa recuperar", concluyó.