Con un nuevo proyecto, buscan prohibir la pirotecnia sonora en Crespo

Actualmente y conforme lo dispone la Ordenanza 33/16, en Crespo sólo está admitida la pirotecnia hasta 65 decibeles. Sin embargo, a través de un bosquejo normativo presentado por el bloque del Frente Crespo Nos Une, se pretende ajustar aún más la limitación.

Al respecto, el autor del proyecto de Ordenanza, concejal Javier Malavassi, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Las explosiones son una pauta cultural de festejo que queremos que se vaya modificando. Esto es un proceso que se va dando en etapas. En los Considerandos, hacemos alusión precisamente a que en Crespo somos una comunidad pacífica, que no nos gusta la violencia en ningún sentido, entonces no tenemos por qué salir a festejar con bombas o tiros como si fuésemos violentos. Incluso a hoy ya vemos ridículo festejar así, fiestas que refieren a la paz y que promueven la unidad familiar".

El espíritu aludido sustenta la propuesta: "La intención es ir por una segunda etapa, que es la prohibición de toda pirotecnia sonora. Que no esté permitida toda aquella pirotecnia que sólo busca hacer ruido. Creemos que es muy dañosa para la salud, generando cuandros agravados para cardíacos, bebés. Estamos en contacto con los padres de personas con autismo, que apoyan esto, porque estas prácticas son una tragedia para quienes tienen patologías neuronales. A los ancianos les molesta demasiado". Incluso, desde su experiencia profesional de médico veterinario, Malavassi agregó: "Se convierte en una mala experiencia para los animales, no sólo las mascotas, sino también la fauna silvestre, las aves. Los animales perciben a las explosiones como un daño auditivo y con dolor muchas veces. Les provoca un estado terrible de nerviosismo, se sienten atacados o con peligro de muerte, los lleva a presentar taquicardia, se dan muertes por el susto, otros salen desesperados a la calle y pueden ser chocados, se pierden, incluso el uso de tranquilizantes es todo un transtorno para los responsables. Una serie de situaciones que son evitables. La idea es prohibir la venta, tenencia y el uso de pirotecnia sonora, desde el fósforo, chaski boom, petardo, hasta las bombas de estruendo. Sí se permitiría la pirotecnia lumínica como estrellas, fuegos artificiales, cañitas voladoras o tortas lumínicas, que no causan un daño sonoro severo".

El edil expresó que la temática llega al recinto "cuando aún faltan algunos meses para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ya que quienes comercializan este tipo de elementos, en pocas semanas más ya estarán haciendo los pedidos, generando su stock de compra y queremos para ese momento ya tener una ordenanza clara, de modo que nadie se vea afectada y ya se puedan hacer las previsiones para invertir en lo que luego serán las ventas".

El proyecto de ordenanza pasó a comisión y será debatido por ambos bloques de concejales en futuras reuniones.

