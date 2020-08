Por confusas exigencias, camionero que residió en Crespo lleva una semana varado en San Juan

Con motivo de la pandemia, a lo largo del país se implementan controles que van de flexibles a rigurosos, con un abanico de alternativas intermedias. Ese contexto sería lo que en principio habría complicado significativamente la situación de un conocido camionero de la zona, quien hasta hace unos años residía en Crespo y que desde el sábado 22 de agosto se encuentra imposibilitado de abandonar San Juan. Este sábado 29, a una semana de los hechos que lo frenaron en suelo sanjuanino, contó lo que espera que podría suceder en los próximos días.

Marcelo Sinner es transportista dependiente de una empresa y relató a FM Estación Plus Crespo su complicada experiencia: "Descargué en La Rioja y me fui hasta Tucumán para cargar a Chile. Cuando ingresé a Tucumán, me hicieron un testeo rápido, que me salió bien, por lo que con ese comprobante pude cargar y volví a ruta. Pasé por San Juan donde me fajaron y no bajé nunca, llegué hasta Mendoza sin cortar el precintado. Ahí dejé el semi para que lo lleven a Chile, ya que yo me iba a bajar al descanso. Me dieron un semi para cargar en Los Berros, provincia de San Juan. Previo se pasa por San Carlos, ciudad donde me preguntaron si tenía un testeo y mostré el que me habían realizado 3 días antes en Tucumán. Me dijeron que me servía durante 7 días. Más adelante, el personal de sanidad tomó una foto del testeo con mi DNI y de ahí me fui a Media Agua, en la misma provincia. Pasé por el puesto de desinfección y en un puesto posterior, la policía me mandó a La Calera. Presente allí el ticket de fumigación y el test y me ordenan que suba al camión, porque tenía un test que era de otra provincia y tenían que averiguar si lo admitían o no. Horas después, montaron una guardia con camionetas policiales, llegó un fiscal que hizo un acta y me sacaron fotos, las que después aparecieron en un medio de Cuyo, que me escracharon -a cara descubierta como si fuera un delincuente-. La gente opinaba que debían pegarme un tiro, todos opinaban sin tener idea. Trabajo para una empresa seria, con monitoreo satelital -con lo cual el recorrido es concreto y está registrado-, han puesto a disposición todo el mecanismo para buscarme. No entiendo lo que sucede. Si ya me habían dado por válido el test, no sé por qué después me dijeron otra cosa. Cómo voy a saber que no era válido, si ya me habían autorizado la continuidad".

Desde esos episodios, Marcelo Sinner está en la capital de San Juan: "Nunca me tomaron fiebre ni nada. Sí me han hecho un hisopado. Me dijeron 12 días, pero por intervención de los abogados se ha avanzado más rápido". Aún así, a este sábado 29 de agosto, el camionero desconoce el resultado del mismo.

"Estoy en un hotel, que tengo que pagarlo, porque nadie se hace cargo de los gastos. Estoy demorado, pero con costos a mi cargo", contó y agregó: "Vine por trabajo y prácticamente estoy preso. Me trajeron en ambulancia, con la policía que me abrió la puerta del hotel. Estoy encerrado como si fuese delincuente. Acá está lleno de gente que está en la misma, de Santa Fe, de Mendoza. El camion quedó tirado, porque llegué vacío y quedó sin carga. Me preocupa que me hicieron una causa penal. No entiendo qué es lo que hice mal. El martes tengo una audiencia y espero que esté el test y ya se solucione todo".

"La verdad que estoy indignado por lo que está pasando en nuestro país", aseveró el transportista y se explayó: "En ciertas provincias no se puede pasar, siendo que es por trabajo, no lo entiendo. No sabemos qué disposición pone cada provincia y nos encontramos con realidades distintas, de las que quedamos rehén. Nos hacen un permiso como trabajadores esenciales, donde el gobierno nos autoriza para andar y resulta que cada provincia después decide lo que quiere. No digo que no hagan controles, pero deberían respetarnos un poquito. Nos miran como si tuviéramos lepra y somos personas que estamos todo el día solos en la cabina de un camión. Nos prendemos fuego ya de tanto alcohol que usamos".