Dueños de gimnasios y gastronómicos se movilizarán este jueves por las restricciones

Tras el retroceso de fase sanitaria en Paraná que provocó el levantamiento de habilitaciones para trabajar a bares, restaurante y gimnasios, las cámaras y asociaciones de esos sectores convocaron a una concentración frente a Casa de Gobierno para este jueves a las 10.30.

Si bien se viralizó una convocatoria similar para el miércoles, fuentes de esas organizaciones confirmaron a El Diario que la protesta se realizará el jueves 2 y consistirá en una caravana de vehículos que llegará hasta el Centro Cívico de la ciudad.

“Para nosotros es un certificado de defunción directamente”, expresó a EL DIARIO Diego Scocco, de la Cámara Entrerriana de Gimnasios. “Estoy hablando del daño que se les va a provocar a los gimnasios pero por otro lado, está el que se provoca a nivel de salud de la gente”, subrayó.

Daños

Según Scocco, “el daño para las pymes es gravísimo. Después de estar cinco meses cerrados trabajamos con el 100% de los gastos correspondientes a todo el mes, arrancando de 0. Ahora tenemos que pagar en septiembre todos esos gastos y no vamos a tener ingresos. Por mi parte, no tengo idea de cómo voy a hacer para pagar los sueldos”.

Asimismo, Scocco aseguró que “ningún funcionario se comunicó con nosotros previamente, nos enteramos como todo el mundo por los medios de prensa. No tuvimos ninguna charla previa ni ningún adelanto de lo que iban a hacer. De hecho, el Intendente dijo días antes que no iba a dar marcha atrás con ninguna habilitación”.

Con respecto a las cuatro semanas que trabajaron luego de que se reabrieran las actividades manifestó: “La experiencia fue muy buena. En el gimnasio nuestro, pero también fue la generalidad de los casos, logramos completar la mitad de los cupos, lo cual es bastante si se tiene en cuenta que la gente venía de un proceso largo de estar parada. Los gimnasios en nuestra zona tuvieron un 45 o un 50% de asistencia, lo cual es muy bueno. Esperábamos salir a flote y que se sumara un 30 o 40% más en septiembre pero ahora nos quedamos sin nada”, lamentó.

Encuesta

Por otra parte, Scocco reveló los datos de una encuesta que realizaron entre gimnasios de toda la provincia y que arroja información sobre la cantidad de personas que asistieron durante agosto, las frecuencias e inclusivo la cantidad de personas que dieron positivo de Covid o que resultaron aisladas, aunque en ningún caso se comprobó que se hayan contagiado en un gimnasio.

“Hicimos una encuesta en toda la provincia. Fueron en total 184 gimnasios los que participaron de un total que ronda los 400 en Entre Ríos. La cantidad de clientes que volvieron en esos 184 gimnasios fueron 15.719 en toda la provincia. Asistieron, entre el 3 y el 28 de agosto, 176.052 veces lo que da un promedio de 2,8 veces por semana por cada persona. Los casos de Covid en total detectados en toda la provincia fueron 9 en agosto. Las personas aisladas preventivamente fueron 54. En ninguno de los casos se contagiaron en los gimnasios. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de esos 9 y la persona nos avisó que había tenido resultado positivo. Aislamos cinco personas que terminaron el aislamiento el viernes pasado sin ningún síntoma y la persona que había dado positivo no sabe dónde se contagió y ya está activa. Los datos no mienten. Hubo más de 15.000 personas en los gimnasios de toda la provincia y gracias a los protocolos de seguridad que tenemos nadie se contagió. Cuando nos informaron de alguien que había dado positivo, inmediatamente pudimos detectar con quién había estado esa persona, les avisamos y se aislaron. Eso quiere decir que los gimnasios son lugares seguros y lo venimos diciendo desde el principio de la pandemia. Eso dejó de ser una teoría porque lo demostramos con esos datos”.

Pero sobre todo, el interés de Scocco fue resaltar que “los gimnasios son esenciales para cuidar la salud de la gente. Hay personas que vienen a nadar por salud y por recomendación médica y eso no se tiene en cuenta. La gente está muy enojada porque se les cortó la actividad. Lo más preocupante es la falta de actividad de la gente. El sedentarismo ha aumentado con todo esto”.

“La gente aplicó las medidas sin ningún problema. Al principio, la gente estaba con un poco de miedo, no sabía si tocar las máquinas o no. Pero luego se acostumbró y no hubo ningún problema porque estaban desesperados por tener actividad física. La gente tiene que sentirse responsable y saber que puede cumplir con las disposiciones, no prohibirles como si fueran incapaces de cuidarse”, concluyó.

