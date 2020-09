Explicación oficial: por qué dieron falsos positivos

Estacion Plus Crespo

“Estamos preocupados, porque si bien la mayoría de los casos, cerca del 80%, son leves, hay un 20 % de casos moderados. Y en ese 20%, hay un 5% de casos graves, que son los casos que más nos preocupan. Y los casos leves preocupan también, porque son los que van diseminando o transmitiendo la enfermedad a aquellas personas que pueden llegar a tener alguna complicación”, aseveró.

En declaraciones que hizo a FM Litoral, Garcilazo contó que en la Provincia se superaron los 10 mil testeos, con un promedio diario de aproximadamente 300 testeos. Pero que debido al aumento de casos, el Laboratorio Provincial de Epidemiología está viendo saturada su capacidad de respuesta, ya que los resultados demoran 48 horas. Y por eso se están derivando a laboratorios privados y a algunos centros que dependen del Instituto Malbrán, de modo de acelerar la entrega de la muestra. “Para nosotros, es fundamental entregar el resultado rápidamente por el tema del aislamiento. Cuanto más se demora, nos resulta más difícil el aislamiento”, aseguró.

El titular de Epidemiología reconoció que el porcentaje de positivos en los testeos ha venido aumentando en Entre Ríos: a mediados de julio era del 20%, y a finales de agosto, cercano al 50%. “Esto indica que la mayoría de los cuadros respiratorios es hoy coronavirus. Las medidas que se han tomado, las medidas de protección de la gente, hacen que virus menos contagiosos, como la influenza, prácticamente no se vean. No hay ninguna. O hay pero son niveles bajos. Lo que predomina como virus claramente es el coronavirus”, apuntó.

-¿Puede ser que un día haya dado un 99% de positividad en los estudios de Paraná?

-Lo que tuvimos ayer (por el miércoles) fue un retraso porque hubo testeos de control y en una de las pasadas no dio bien. Y hubo que repetir todos esos testeos y eso nos llevó a una demora de un día más. Y por eso los rezultaxos se atrasan un día.

-¿Pero puede ser que dé un porcentaje tan alto de positivos?

-No, no. No hay porcentaje tan alto de positivos. Por eso, en cada tirada, como se le dice, el Laboratorio hace unas muestra de control y se va evaluando. Eso es lo que pasó: hubo que repetir las muestras de control, y eso retrasó mucho el trabajo del laboratorio.

-¿Por eso fue que hicieron un corte en los casos ayer?

-Exactamente. Y por eso quedaron pendientes algunos resultados.

Garcilazo fue consultado si los resultados que fueron sometidos a un segundo análisis fueron comunicados a los pacientes. “Lo que dijimos a los hospitales es que se iban a bloquear esas muestras y que los resultados se iban a demorar y se iban a informar al día siguiente”, apuntó.

-Nos llegó la información que un día en Paraná se pasó de 99 a 42 casos, y que en ese paquete estaba el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, que no sería positivo.

-Bueno, eso yo no lo sé. No sé los resultados particulares de las personas.

Giano contó públicamente este jueves por la noche: “Quiero contarles que recibí el llamado en horas de la tarde del Ministerio de Salud y del Hospital de la Baxada para informarme que la muestra extraída del hisopado que me realicé el martes fue reprocesada, al igual que otras, arrojando un resultado falso positivo, lo que significa que no soy portador de Covid-19”.

Más de Estación Plus: