COES provincial clasificó a Crespo en "zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria"

De acuerdo a los criterios y lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, el Comité de Emergencia en Salud de la Provincia de Entre Ríos, clasificó a localidades como Crespo, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Viale, Diamante, entre otras, en Zona 3. De acuerdo al documento oficial al que accedió FM Estación Plus Crespo, corresponde a la denominada "Zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria".

Esta categoría incluye a las comunidades donde "se han detectado uno o varios conglomerados, relacionados o no, con casos confirmados en los últimos 7 días, que no presentan nexo epidemiológico definido. Casos aislados de posible transmisión comunitaria. Más de dos conglomerados de casos no relacionados".

Asimismo, la cartera sanitaria provincial destaca que "cada situación requiere la toma de decisiones por parte de las jurisdicciones de las medidas a implementar, teniendo en cuenta no sólo la situación epidemiológica, sino las particularidades que presenta cada localidad".

Al respecto, en delcaraciones a este medio, el intendente Arq. Dario Schneider, manifestó: "Es una categoría que le ha dado la Provincia a varias localidades, principalmente del departamento Paraná". El mandatario local señaló como una de las principales diferencias respecta de la etapa o zona anterior, que "al ser por Conglomerado, el contacto estrecho de un paciente hisopado que dio positivo, alcanza sólo con que presente síntomas, para que ya se considere positivo sin necesidad de hisopado".

Por su parte, el director del Hospital San Francisco de Asís, Dr. César Muro, sostuvo: "El contagio de esta virosis por conglomerado refiere a que sucede cuando una persona tiene contacto en un grupo de trabajo o de alguna actividad. Cuando el contagio es de una persona a otra y a otra, sin determinarse dónde se contrajo, ahí es transmisión comunitaria. Entonces, tenemos transmisión por conglomerado, que es cuando podemos ubicarlo en un contexto de situación, en un grupo".

